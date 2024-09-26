Жирона відмовляється від українських гравців — заграли лише Циганков та Довбик

Гравці "Жирони". Фото: "Жирона"

В іспанській "Жироні" зникає інтерес до молодих українських футболістів. Після Віктора Циганкова та Артема Довбика ще жоден не закріпився.

За інформацією Мікеля Кости, каталонці відмовились від послуг другого за тиждень українця.

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Євген Рябоконь. Фото: УАФ

"Жироні" більше не потрібні українці

За інформацією джерела, влітку на перегляд в "Жирону" прибув гравець збірної України U-17 Євген Рябоконь.

В "Жироні" протягом місяця дивились на Рябоконя під час тренувань з юнацькою та резервною командами, але тренери цих команди відмовилися від його послуг. Тому гравець навіть не пройшов медичного обстеження.

Разом з українцем на перегляді був гравець із Нідерландів і його теж забракували.

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Després de les proves fetes amb juvenil i filial del GIRONA respectivament, cap dels dos es queda al club.



Yevhen (🇺🇦) i Aaron (🇳🇱) van entrenar a l’agost, però em consta que cap dels dos es queda. pic.twitter.com/twycvpxIO1 — Miquel Costa (@MiquelCostaB) September 25, 2024

Зазначимо, що Рябоконь є вихованцем київського "Вулкана", потім грав у столичних "Зірці", "Локомотиві" та "Динамо". Останні два роки перед повномасштабним вторгненням футболіст представляв "Колос" з Ковалівки.

Після початку вторгнення росіян виїхав у Чехію, де грав за "Словацко".

Нагадаємо, раніше молодіжну команду "Жирони" покинув вихованець київського "Динамо" Дмитро Мельниченко.

Раніше українського вінгера "Жирони" Віктора Циганкова визнали найкращим гравцем команди.