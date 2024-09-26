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Жирона позбулася ще одного українського футболіста

26 вересня 2024 08:30
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Жирона відмовляється від українських гравців — заграли лише Циганков та Довбик
Гравці "Жирони". Фото: "Жирона"
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

В іспанській "Жироні" зникає інтерес до молодих українських футболістів. Після Віктора Циганкова та Артема Довбика ще жоден не закріпився.

За інформацією Мікеля Кости, каталонці відмовились від послуг другого за тиждень українця.

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Євген Рябоконь. Фото: УАФ

"Жироні" більше не потрібні українці

За інформацією джерела, влітку на перегляд в "Жирону" прибув гравець збірної України U-17 Євген Рябоконь.

В "Жироні" протягом місяця дивились на Рябоконя під час тренувань з юнацькою та резервною командами, але тренери цих команди відмовилися від його послуг. Тому гравець навіть не пройшов медичного обстеження.

Разом з українцем на перегляді був гравець із Нідерландів і його теж забракували.

Зазначимо, що Рябоконь є вихованцем київського "Вулкана", потім грав у столичних "Зірці", "Локомотиві" та "Динамо". Останні два роки перед повномасштабним вторгненням футболіст представляв "Колос" з Ковалівки.

Після початку вторгнення росіян виїхав у Чехію, де грав за "Словацко".

Нагадаємо, раніше молодіжну команду "Жирони" покинув вихованець київського "Динамо" Дмитро Мельниченко.

Раніше українського вінгера "Жирони" Віктора Циганкова визнали найкращим гравцем команди.

футбол Іспанська Ла Ліга Жирона українські легіонери (футбол) Збірна України з футболу U-17

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