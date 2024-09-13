Циганков отримав найвищий рейтинг у Жироні у футбольному симуляторі

Віктор Циганков у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Півзахисника збірної України Віктора Циганкова визнано найкращим футболістом "Жирони". Це випливає із рейтингу гравця, який він отримав у відомому футбольному симуляторі.

Циганков покращив власні показники порівняно з минулим сезоном, повідомляє Instagram "Жирони".

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Віктор Циганков виступає у "Жироні" вже майже два роки. За цей час він став одним із лідерів команди, за прогресом якого стежать відомі європейські клуби. Влітку 2024 року українець вирішив залишитися в каталонському клубі, що потішило тренерський штаб "Жирони".

Віктор Циганков у матчі проти "Атлетіко". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Нова картка Циганкова

Каталонці у соціальній мережі продемонстрували цікаве досягнення українського футболіста, яке побічно стосується його виступів на полі. Напередодні релізу футбольного симулятора FC 25, який відбудеться 27 вересня на PS5, PS4, PC, Xbox Series, Xbox One та Nintendo Switch, компанія Electronic Arts показала новий рейтинг Віктора Циганкова.

Український футболіст отримав найвищий рейтинг серед усіх гравців "Жирони" згідно зі спеціальною картою, які будуть доступні в режимі Ultimate Team. Якщо минулого сезону рейтинг Циганкова становив 82, то в новій версії футбольного симулятора гравцеві було присвоєно рейтинг 83.

Нова картка Циганкова. Фото: instagram.com/gironafc/

У сезоні 2024/2025 Циганков зіграв за "Жирону" три офіційні матчі, забив 1 гол і зробив 1 результативну передачу.

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