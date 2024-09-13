Цыганков получил самый высокий рейтинг в Жироне в футбольном симуляторе

Цыганкова признали лучшим игроком Жироны по важному показателю — детали
Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков был признан лучшим футболистом "Жироны". Это следует из рейтинга игрока, который он получил в известном футбольном симуляторе.
Цыганков улучшил собственные показатели по сравнению с прошлым сезоном, сообщает Instagram "Жироны".
Виктор Цыганков выступает в "Жироне" уже почти два года. За это время он стал одним из лидеров команды, за прогрессом которого следят известные европейские клубы. Летом 2024 года украинец решил остаться в каталонском клубе, что обрадовало тренерский штаб "Жироны".
Новая карточка Цыганкова
Каталонцы в социальной сети продемонстрировали интересное достижение украинского футболиста, которое косвенно касается его выступлений на поле. В преддверии релиза футбольного симулятора FC 25, который состоится 27 сентября на PS5, PS4, PC, Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch, компания Electronic Arts показала новый рейтинг Виктора Цыганкова.
Украинский футболист получил самый высокий рейтинг среди всех игроков "Жироны" согласно специальной карте, которые будут доступны в режиме Ultimate Team. Если в прошлом сезоне рейтинг Цыганкова составил 82, то в новой версии футбольного симулятора игроку был присвоен рейтинг 83.
В сезоне 2024/2025 Цыганков сыграл за "Жирону" три официальных матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
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