Жирона отказывается от украинских игроков - заиграли только Цыганков и Довбик

Игроки "Жироны". Фото: "Жирона"

В испанской "Жироне" исчезает интерес к молодым украинским футболистам. После Виктора Цыганкова и Артема Довбика еще ни один не закрепился.

По информации Микеля Косты, каталонцы отказались от услуг второго за неделю украинца.

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Евгений Рябоконь. Фото: УАФ

"Жироне" больше не нужны украинцы

По информации источника, летом на просмотр в "Жирону" прибыл игрок сборной Украины U-17 Евгений Рябоконь.

В "Жироне" в течение месяца смотрели на Рябоконя во время тренировок с юношеской и резервной командами, но тренеры команды отказались от его услуг. Поэтому игрок даже не прошел медицинское обследование.

Вместе с украинцем на просмотре был игрок из Нидерландов и его тоже забраковали.

❌🔴⚪️| 𝐑𝐘𝐀𝐁𝐎𝐊𝐎𝐍 𝐈 𝐀𝐀𝐑𝐎𝐍 𝐌𝐈𝐒𝐄𝐇𝐎𝐔𝐘 𝐐𝐐 𝐈𝐗𝐄𝐍



Después de las pruebas hechas con juvenil y filial del GIRONA respectivamente, cap de los dos se queda en el club.



Yevhen (🇺🇦) и Aaron (🇳🇱) van entrenar en agosto, pero me consta que ninguno de los dos es queda. pic.twitter.com/twycvpxIO1 — Miquel Costa (@MiquelCostaB) September 25, 2024

Отметим, что Рябоконь является воспитанником киевского "Вулкана", затем играл в столичных "Звезде", "Локомотиве" и "Динамо". Последние два года перед полномасштабным вторжением футболист представлял "Колос" из Коваливки.

После начала вторжения россиян уехал в Чехию, где играл за "Словацко".

Напомним, ранее молодежную команду "Жироны" покинул воспитанник киевского "Динамо" Дмитрий Мельниченко.

Ранее украинского вингера "Жироны" Виктора Цыганкова признали лучшим игроком команды.