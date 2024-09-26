Забарный присоединится в конце сезона к итальянскому гранду

Илья Забарный во время тренировки. Фото: instagram.com/afcb/

Английский "Борнмут" готовится к переговорам по трансферу одного из своих футболистов. Защитник сборной Украины Илья Забарный проводит последний сезон в составе "вишен".

"Борнмут" может заработать большую сумму за своего игрока, сообщает Tutto Mercato.

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Руководство "Борнмута" может получить запрос на трансфер Ильи Забарного. Один из лидеров английского клуба благодаря своей игре привлек внимание грандов европейского футбола. Один из них собирается приобрести молодого защитнику.

Илья Забарный в матче с "Челси". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Варианты трансфера для Забарного

Одним из клубов, которые заинтересованы в переходе украинца, является "Ливерпуль", который уже начал искать замену Вирджилу Ван Дейку. Однако "красные" продолжают наблюдать за карьерой игрока.

Другим потенциальным покупателем является туринский "Ювентус", который сохраняет интерес к Забарному даже после смены главного тренера. Итальянцы готовят запрос в "Борнмут" по поводу трансферной стоимости игрока.

Переход украинца в клуб из Серии А может состояться летом 2025 года, если "старая синьора" согласится на условия "Борнмута". Англичане хотят получить за своего футболиста не менее 35 млн евро.

Напомним, хавбек сборной Украины Николай Шапаренко объяснил разницу между "Динамо" и "Лацио" после поражения киевской команды в Лиге Европы.

Другой украинский футболист прошел просмотр в испанской "Жироне", но клуб отказался от трансфера.