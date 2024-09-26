Шапаренко объяснил, почему Динамо не сумело забить гол Лацио

Шапаренко назвал разницу в игре Динамо и Лацио
Киевское "Динамо" не сумело навязать конкуренцию римскому "Лацио" в первом туре основного этапа Лиги Европы. Украинская команда проиграла с разгромным счетом в номинально домашнем поединке.
Игроки "Динамо" создали моменты у чужих ворот, но не сумели их реализовать, сообщает официальный сайт киевского клуба.
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко заявил, что его не удивила игра "Лацио". По словам футболиста, перед матчем тренерский штаб киевлян помог игрокам разобрать действия итальянской команды. "Сюрпризов не было", — рассказал Шапаренко.
Причины разгрома "Динамо"
Хавбек объяснил, что счет на табло обусловлен разницей в реализации моментов. Согласно мнению Шапаренко, "Лацио" сумел создать опасность у ворот Бущана и забить голы. У "Динамо" тоже были моменты, но оборона римской команды справилась с натиском украинцев.
"Голкипер "Лацио" сыграл очень уверенно, сделал несколько хороших сэйвов, в частности после штрафной и после удара Ярмоленко. Мы грамотно завершали свои атаки, но голкипер был на высоте", — объяснил Шапаренко.
Следующий матч в Лиге Европы "Динамо" сыграет против "Хоффенхайма" на выезде третьего октября.
Напомним, главный тренер "Лацио" Марко Барони прокомментировал игру "Динамо".
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