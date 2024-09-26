Шапаренко объяснил, почему Динамо не сумело забить гол Лацио

Николай Шапаренко борется с соперником. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" не сумело навязать конкуренцию римскому "Лацио" в первом туре основного этапа Лиги Европы. Украинская команда проиграла с разгромным счетом в номинально домашнем поединке.

Игроки "Динамо" создали моменты у чужих ворот, но не сумели их реализовать, сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко заявил, что его не удивила игра "Лацио". По словам футболиста, перед матчем тренерский штаб киевлян помог игрокам разобрать действия итальянской команды. "Сюрпризов не было", — рассказал Шапаренко.

Николай Шапаренко с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Причины разгрома "Динамо"

Хавбек объяснил, что счет на табло обусловлен разницей в реализации моментов. Согласно мнению Шапаренко, "Лацио" сумел создать опасность у ворот Бущана и забить голы. У "Динамо" тоже были моменты, но оборона римской команды справилась с натиском украинцев.

"Голкипер "Лацио" сыграл очень уверенно, сделал несколько хороших сэйвов, в частности после штрафной и после удара Ярмоленко. Мы грамотно завершали свои атаки, но голкипер был на высоте", — объяснил Шапаренко.

Следующий матч в Лиге Европы "Динамо" сыграет против "Хоффенхайма" на выезде третьего октября.

Напомним, главный тренер "Лацио" Марко Барони прокомментировал игру "Динамо".

Украинский футболист побывал на просмотре в испанской "Жироне", но клуб отказался от этого трансфера.

Андрей Лунин собирается присоединиться к известному клубу, который планирует выкупить его контракт у "Реала".