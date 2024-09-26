Шапаренко пояснив, чому Динамо не зуміло забити гол Лаціо

Шапаренко назвав різницю у грі Динамо та Лаціо
Київське "Динамо" не зуміло нав'язати конкуренцію римському "Лаціо" у першому турі основного етапу Ліги Європи. Українська команда програла з розгромним рахунком у номінально домашньому поєдинку.
Гравці "Динамо" створили моменти біля чужої брами, але не зуміли їх реалізувати, повідомляє офіційний сайт київського клубу.
Півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко заявив, що його не здивувала гра "Лаціо". За словами футболіста, перед матчем тренерський штаб киян допоміг гравцям розібрати дії італійської команди. "Сюрпризів не було", — розповів Шапаренко.
Причини розгрому "Динамо"
Хавбек пояснив, що рахунок на табло обумовлений різницею у реалізації моментів. На думку Шапаренка, "Лаціо" зумів створити небезпеку біля воріт Бущана та забити голи. "Динамо" теж мав моменти, але оборона римської команди впоралася з натиском українців.
"Голкіпер "Лаціо" зіграв дуже впевнено, зробив кілька добрих сейвів, зокрема після штрафного та після удару Ярмоленка. Ми грамотно завершували свої атаки, але голкіпер був на висоті", — пояснив Шапаренко.
Наступний матч у Лізі Європи "Динамо" зіграє проти "Хоффенхайма" на виїзді третього жовтня.
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