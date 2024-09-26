Шапаренко пояснив, чому Динамо не зуміло забити гол Лаціо

Микола Шапаренко бореться із суперником. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" не зуміло нав'язати конкуренцію римському "Лаціо" у першому турі основного етапу Ліги Європи. Українська команда програла з розгромним рахунком у номінально домашньому поєдинку.

Гравці "Динамо" створили моменти біля чужої брами, але не зуміли їх реалізувати, повідомляє офіційний сайт київського клубу.

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Півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко заявив, що його не здивувала гра "Лаціо". За словами футболіста, перед матчем тренерський штаб киян допоміг гравцям розібрати дії італійської команди. "Сюрпризів не було", — розповів Шапаренко.

Микола Шапаренко із м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Причини розгрому "Динамо"

Хавбек пояснив, що рахунок на табло обумовлений різницею у реалізації моментів. На думку Шапаренка, "Лаціо" зумів створити небезпеку біля воріт Бущана та забити голи. "Динамо" теж мав моменти, але оборона римської команди впоралася з натиском українців.

"Голкіпер "Лаціо" зіграв дуже впевнено, зробив кілька добрих сейвів, зокрема після штрафного та після удару Ярмоленка. Ми грамотно завершували свої атаки, але голкіпер був на висоті", — пояснив Шапаренко.

Наступний матч у Лізі Європи "Динамо" зіграє проти "Хоффенхайма" на виїзді третього жовтня.

Нагадаємо, головний тренер "Лаціо" Марко Бароні прокоментував гру "Динамо".

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