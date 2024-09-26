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Колишня гравця Динамо вражає знімками у білизні та без одягу — фото

26 вересня 2024 07:15
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Колишня дівчина Жерсона Родрігеша з Динамо вражає відвертими фото
Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk/
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Колишня дівчина вінгера київського "Динамо" та збірної Люксембургу Жерсона Родрігеша любить оголюватися перед камерою. Красуню також можна зрозуміти, оскільки їй нема чого соромитися.

В Instagram колишня українська тенісистка Ольга Янчук любить публікувати фото у гарних сукнях, білизні, купальниках і навіть без одягу.

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Мама сина Жерсона активно веде свою сторінку до Instagram, де на неї підписалося 252 тисячі осіб. Поки невідомо, чи вдалося дівчині монетизувати свою популярність, але підписників вона тішить.

Ольга Янчук
Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk/
Ольга Янчук
Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk/

Колишня Жерсона Родрігеша показала своє тіло

Янчук у соціальних мережах любить ділитися своїми фото із вечірок, різних курортів, нічного життя Києва. До того ж вона не втрачає можливості з'явитися на камеру або у стильних, або у відвертих вбраннях.

Ольга Янчук
Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk/
Ольга Янчук
Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk/

На відміну від своєї колишньої дівчини, Родрігеш продовжує блукати орендами, будучи на контракті з "Динамо". Через проблеми з дисципліною футболіст ніде не може затриматись. Наразі він грає за китайський клуб "Гуансі Пінго Халяо" з третього дивізіону.

Нагадаємо, раніше роздяглася на камеру дівчина колишньої зірки київського "Динамо" Беньяміна Вербича.

Також своє спортивне тіло на камеру засвітила дівчина чинного вінгера "Динамо" Назарія Волошина.

футбол Динамо Жерсон Родрігеш

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