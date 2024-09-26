Тренер Лаціо виніс вердикт про гру Динамо у матчі Ліги Європи

Тренер Лаціо Бароні охарактеризував гру Динамо у матчі Ліги Європи
Італійський "Лаціо" успішно розпочав виступи в основному етапі Ліги Європи. Римська команда розгромила на виїзді київське "Динамо" з рахунком 3:0.
"Орли" зуміли забити супернику вже у дебюті матчу, повідомляє Сorriere Dello Sport.
Головний тренер "Лаціо" Марко Бароні залишився задоволеним грою своїх підопічних у Гамбурзі. Досвідчений наставник похвалив римську команду, якій вдалося забити супернику три голи.
Бароні заявив, що цей найкращий дебют у Лізі Європи зі всіх можливих варіантів. Футболісти "Лаціо" не дозволили "Динамо" змінити перебіг поєдинку, хоча київські футболісти постійно намагалися це зробити.
Що Бароні сказав про "Динамо"
Італійському тренеру сподобалася гра українських футболістів в атаці, проте Бароні наголосив на великій кількості помилок в обороні "Динамо". Наставник "Лаціо" визнав, що наприкінці матчу його команді було важко утримати перевагу, але суперник не реалізував свої моменти.
Наприкінці інтерв'ю Бароні назвав нинішній "Лаціо" найкращою командою, з якою він колись працював.
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