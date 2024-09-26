Тренер Лаціо виніс вердикт про гру Динамо у матчі Ліги Європи

Футболісти "Лаціо" святкують перемогу Фото: instagram.com/official_sslazio/

Італійський "Лаціо" успішно розпочав виступи в основному етапі Ліги Європи. Римська команда розгромила на виїзді київське "Динамо" з рахунком 3:0.

"Орли" зуміли забити супернику вже у дебюті матчу, повідомляє Сorriere Dello Sport.

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Головний тренер "Лаціо" Марко Бароні залишився задоволеним грою своїх підопічних у Гамбурзі. Досвідчений наставник похвалив римську команду, якій вдалося забити супернику три голи.

Бароні заявив, що цей найкращий дебют у Лізі Європи зі всіх можливих варіантів. Футболісти "Лаціо" не дозволили "Динамо" змінити перебіг поєдинку, хоча київські футболісти постійно намагалися це зробити.

Марко Бароні під час матчу. Фото: instagram.com/official_sslazio/

Що Бароні сказав про "Динамо"

Італійському тренеру сподобалася гра українських футболістів в атаці, проте Бароні наголосив на великій кількості помилок в обороні "Динамо". Наставник "Лаціо" визнав, що наприкінці матчу його команді було важко утримати перевагу, але суперник не реалізував свої моменти.

Наприкінці інтерв'ю Бароні назвав нинішній "Лаціо" найкращою командою, з якою він колись працював.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський назвав причину поразки у матчі з "Лаціо".

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