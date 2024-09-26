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Тренер Лацио Барони охарактеризовал игру Динамо в матче Лиги Европы

26 сентября 2024 09:33
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Тренер Лацио вынес вердикт об игре Динамо в матче Лиги Европы
Футболисты "Лацио" празднуют победу. Фото: instagram.com/official_sslazio/
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Итальянский "Лацио" успешно начал выступления в основном этапе Лиги Европы. Римская команда разгромила на выезде киевское "Динамо" со счетом 3:0. 

"Орлы" сумели забить сопернику уже в дебюте матча, сообщает Сorriere Dello Sport.

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Главный тренер "Лацио" Марко Барони остался доволен игрой своих подопечных в Гамбурге. Опытный наставник похвалил римскую команду, которой удалось забить сопернику три безответных гола. 

Барони заявил, что этот лучший дебют в Лиге Европы из всех возможных вариантов. Футболисты "Лацио" не позволили "Динамо" изменить ход поединка, хотя киевские футболисты постоянно пытались это сделать. 

Марко Барони
Марко Барони во время матча. Фото: instagram.com/official_sslazio/

Что Барони сказал о "Динамо" 

Итальянскому тренеру понравилась игра украинских футболистов в атаке, однако Барони отметил большое количество ошибок в обороне "Динамо". Наставник "Лацио" признал, что в конце матча его команде было сложно удержать преимущество, но соперник не реализовал свои моменты. 

В конце интервью Барони назвал нынешний "Лацио" лучшей командой, с которой он когда-либо работал. 

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский назвал причину поражения в матче с "Лацио". 

А голкипер сборной Украины Андрей Лунин готовится к переходу в известный английский клуб. 

Испанская "Жирона" не стала предлагать контракт украинскому футболисту, который побывал в команде на просмотре. 

спорт футбол Динамо Лига Европы Лацио

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