Тренер Лацио вынес вердикт об игре Динамо в матче Лиги Европы

Футболисты "Лацио" празднуют победу. Фото: instagram.com/official_sslazio/

Итальянский "Лацио" успешно начал выступления в основном этапе Лиги Европы. Римская команда разгромила на выезде киевское "Динамо" со счетом 3:0.

"Орлы" сумели забить сопернику уже в дебюте матча, сообщает Сorriere Dello Sport.

Читайте также:

Главный тренер "Лацио" Марко Барони остался доволен игрой своих подопечных в Гамбурге. Опытный наставник похвалил римскую команду, которой удалось забить сопернику три безответных гола.

Барони заявил, что этот лучший дебют в Лиге Европы из всех возможных вариантов. Футболисты "Лацио" не позволили "Динамо" изменить ход поединка, хотя киевские футболисты постоянно пытались это сделать.

Марко Барони во время матча. Фото: instagram.com/official_sslazio/

Что Барони сказал о "Динамо"

Итальянскому тренеру понравилась игра украинских футболистов в атаке, однако Барони отметил большое количество ошибок в обороне "Динамо". Наставник "Лацио" признал, что в конце матча его команде было сложно удержать преимущество, но соперник не реализовал свои моменты.

В конце интервью Барони назвал нынешний "Лацио" лучшей командой, с которой он когда-либо работал.

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский назвал причину поражения в матче с "Лацио".

А голкипер сборной Украины Андрей Лунин готовится к переходу в известный английский клуб.

Испанская "Жирона" не стала предлагать контракт украинскому футболисту, который побывал в команде на просмотре.