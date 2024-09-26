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Шовковский назвал причину поражения Динамо — что будет с командой

26 сентября 2024 09:01
Сергей Романчук - Редактор
Шовковский назвал причину поражения Динамо от Лацио
Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
Сергей Романчук - Редактор

Киевское "Динамо" не сумело набрать очки в первом туре основного этапа Лиги Европы. Команда Александра Шовковского потерпела разгромное поражение от римского "Лацио" со счетом 0:3. 

Тренер "бело-синих" объяснил причины фиаско в интервью официальному сайту клуба. 

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"Динамо" испытывало серьезные проблемы на протяжение всего поединка с "Лацио". Киевляне пропустили первый гол на четвертой минуте, потом лишились одного из защитников из-за травмы. Еще два гола "бело-синие" пропустили за полторы минуты. В довершении проблем во втором тайме был удален с поля Брагару. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Шовковский сказал о матче

Главный тренер "Динамо" назвал разгром своей команды следствием ошибок в обороне. Наставник отметил, что на таком высоком уровне соперники не прощают такие действия. К тому же, киевляне не сумели реализовать свои моменты. 

Шовковский частично доволен действиями "Динамо" в атаке, поскольку команда стремилась комбинировать, расширять пространство, искать моменты у ворот соперника. Тренерский штаб "бело-синих" собирается подробно разобрать каждую ошибку своих подопечных на поле. 

Также тренер прокомментировал решение выпустить в основном составе Пихаленка вместо Буяльского. Шовковский объяснил, что у капитана "Динамо" были проблемы со здоровьем. В случае выхода на поле он мог получить тяжелую травму. 

Напомним, что футболист сборной Украины Андрей Лунин уйдет из мадридского "Реала" даже несмотря на продление контракта с клубом. 

А вице-капитан национальной команды Александр Зинченко в ближайшее время не сможет выходить на поле

спорт футбол Динамо Лига Европы Александр Шовковский Лацио

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