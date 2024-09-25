Лунин готовится к трансферу в один из самых титулованных клубов мира

Андрей Лунин и Родриго на базе "Реала". Фото: instagram.com/realmadrid/

Андрей Лунин не изменил решение покинуть мадридский "Реал". Недавно голкипер сборной Украины продлил контракт с испанским клубом, но на то есть серьезная причина.

"Реал" не против отпустить украинского футболиста, но с важным условием, сообщает Marca.

Читайте также:

В матче седьмого тура Ла Лиги "Реал" обыграл в Мадриде "Алавес" со счетом 3:2. Гости дважды забили сопернику в конце поединка, но не смогли набрать баллы. Тибо Куртуа снова вышел в основе столичной команды, Андрей Лунин провел матч на скамейке запасных.

Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Планы Лунина и цель "Реала"

Голкипер сборной Украины продлил контракт с испанским клубом до лета 2030 года, но это не значит, что он собирается полностью отработать это соглашение. Руководство клуба согласилось отпустить Лунина, но попросило его подписать новый контракт. "Реал" не хочет бесплатно потерять вратаря.

Теперь любому претенденту на Лунина придется заплатить за него отступные. "Реал" хочет получить от 15 до 20 млн евро за голкипера, на которого претендуют сразу несколько клубов. Фаворитом в борьбе за украинца остается английский "Манчестер Юнайтед", который уже готовится к переговорам с "Реалом".

Напомним, вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко снова остался без игровой практики в "Арсенале".

А болельщики "Челси" поддержали Михаила Мудрика после удачного матча в основном составе лондонской команды.