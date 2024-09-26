Шовковський назвав причину поразки Динамо від Лаціо

Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" не зуміло набрати очки у першому турі основного етапу Ліги Європи. Команда Олександра Шовковського зазнала поразки від римського "Лаціо" з рахунком 0:3.

Тренер "біло-синіх" пояснив причини фіаско в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

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"Динамо" зазнавало серйозних проблем протягом всього поєдинку з "Лаціо". Кияни пропустили перший гол на четвертій хвилині, потім втратили одного із захисників через травму. Ще два голи "біло-сині" пропустили за півтори хвилини. На довершення проблем у другому таймі було вилучено з поля Брагару.

Андрій Ярмоленко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Шовковський сказав про матч

Головний тренер "Динамо" назвав розгром своєї команди наслідком помилок в обороні. Наставник зазначив, що на такому високому рівні суперники не вибачають таких дій. До того ж кияни не змогли реалізувати свої моменти.

Шовковський частково задоволений діями "Динамо" в атаці, оскільки команда прагнула комбінувати, розширювати простір, шукати моменти біля воріт суперника. Тренерський штаб "біло-синіх" збирається докладно розібрати кожну помилку своїх підопічних на полі.

Також тренер прокоментував рішення випустити в основному складі Піхальонка замість Буяльського. Шовковський пояснив, що капітан "Динамо" мав проблеми зі здоров'ям. У разі виходу на поле він міг зазнати тяжкої травми.

Нагадаємо, що футболіст збірної України Андрій Лунін піде з мадридського "Реала" навіть попри продовження контракту з клубом.

А віцекапітан національної команди Олександр Зінченко найближчим часом не зможе виходити на поле.