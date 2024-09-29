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Жена тренера Динамо появилась на публике в сексуальном образе — видео

29 сентября 2024 07:15
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Жена Олега Гусева впечатлила сексуальным образом в черном платье
Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Супруга тренера киевского "Динамо" и бывшей легенды клуба и сборной Украины Олега Гусева снялась в ярком образе. К тому же девушка работает моделью и из жен футболистов она лучше остальных знает как вести себя на камеру.

В последней публикации в Instagram Валерия Гусева предстала в сексуальном образе.

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Валерия активно работает в модельном бизнесе, постоянно появляясь либо на обложках глянцевых изданий, либо в рекламах. В Instagram девушка также очень активна и имеет 142 тысячи подписчиков.

Валерия Гусева
Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Жена Гусева появилась в сексуальном образе

В новом видео в социальных сетях Валерия появилась в черном, чуть прозрачном платье, которое подчеркивает стройные ножки девушки и ее фигуру.

Чтобы выглядеть так эффектно, девушка активно работает над своим телом в спортзале. Ранее она показала, как занимается флай йогой, медитацией и заявила, что в ее жизни очень важны дыхательные упражнения.

Валерия Гусева
Валерия Гусева. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Напомним, жена центрального защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря показала свою красоту на публике.

Также своими формами поразила публику жена полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова.

футбол Динамо модель жены футболистов Олег Гусев

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