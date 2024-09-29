Жена Олега Гусева впечатлила сексуальным образом в черном платье

Жена тренера Динамо появилась на публике в сексуальном образе — видео
Супруга тренера киевского "Динамо" и бывшей легенды клуба и сборной Украины Олега Гусева снялась в ярком образе. К тому же девушка работает моделью и из жен футболистов она лучше остальных знает как вести себя на камеру.
В последней публикации в Instagram Валерия Гусева предстала в сексуальном образе.
Валерия активно работает в модельном бизнесе, постоянно появляясь либо на обложках глянцевых изданий, либо в рекламах. В Instagram девушка также очень активна и имеет 142 тысячи подписчиков.
Жена Гусева появилась в сексуальном образе
В новом видео в социальных сетях Валерия появилась в черном, чуть прозрачном платье, которое подчеркивает стройные ножки девушки и ее фигуру.
Чтобы выглядеть так эффектно, девушка активно работает над своим телом в спортзале. Ранее она показала, как занимается флай йогой, медитацией и заявила, что в ее жизни очень важны дыхательные упражнения.
Напомним, жена центрального защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря показала свою красоту на публике.
Также своими формами поразила публику жена полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова.
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