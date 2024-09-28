Жена Бондаря Дарья Савина удивила фотосессией в соблазняющем платье

Дарья Савина. Фото: instagram.com/savinadasha/

Супруга центрального защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Валерия Бондаря провела новую фотосессию. Девушка обладает хорошими внешними данными, что привлекает внимание публики.

В последней публикации в Instagram Дарья Савина показалась публике в экстравагантном наряде.

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Отметим, что Савина в отличие от своего мужа активно ведет социальные сети, ведь у нее более интересный контент чем у Валерия. В Instagram у девушки, которая также работает в пресс-службе "Шахтера", 476 тысяч подписчиков.

Дарья Савина. Фото: instagram.com/savinadasha/

Жена Бондаря порадовала сексуальным образом

В новой фотосессии Дарья предстала в экстравагантном, как для Украины платье. Подобные наряды были популярны в американских фильмах 90-х, но сейчас их можно увидеть все реже.

Дарья Савина. Фото: instagram.com/savinadasha/

Дарья Савина. Фото: instagram.com/savinadasha/

Не упустила Дарья шанс показать свои красивые ноги и добавила немного сексуальности чуть приподняв наряд.

Дарья Савина. Фото: instagram.com/savinadasha/

Интересно, что до начала отношений с Бондарем Савина была ближе к киевскому "Динамо", поскольку встречалась с форвардом столичного клуба Владиславом Супрягой.

Отметим, что после крайнего матча УПЛ у Бондаря и Савиной плохие эмоции, поскольку "Шахтер" потерял очки в матче с "Вересом".

Напомним, ранее жена Георгия Судакова показала свои формы в купальнике и яркой одежде.

Бывшая девушка игрока "Динамо" поразила публику снимками в белье и без одежды.