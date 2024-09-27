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Цыганков может уйти из Жироны в конце сезона, если клуб не выйдет в ЛЧ

27 сентября 2024 09:51
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Цыганков уйдет из Жироны из-за финансовых проблем клуба
Виктор Цыганков на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Руководство каталонской "Жироны" мечтает повторить успех прошлого сезона, по итогам которого команда вышла в Лигу чемпионов. Если не удастся это сделать, клуб может продать несколько игроков во главе с полузащитником сборной Украины Виктором Цыганковым. 

У "Жироны" уже есть предложения по лидерам команды, сообщает Mundo Deportivo

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Начало сезона 2024/2025 оказалось сложным для "Жироны". В первых семи турах каталонская команда одержала только две победы при трех поражениях. Если подопечные Мичела не смогут завершить кампанию в Ла Лиге в первой четверке, клубу придется продавать игроков, чтобы не допустить финансовых проблем. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в составе "Жироны". Фото: instagram.com/gironafc/

Кто уйдет из "Жироны" 

В списке футболистов, которых может продать каталонский клуб, оказались Дэйли Блинд, Мигель Гутьеррес, Янхель Эррера и Виктор Цыганков. На каждого из них уже есть претенденты. 

Виктор Цыганков
Игроки "Жироны" празднуют гол. Фото: instagram.com/gironafc/

В услугах Цыганкова заинтересованы клубы из Италии, Англии и Германии. Дортмундская "Боруссия" всерьез интересуется украинским полузащитником, но клуб из Бундеслиги не готов платить за футболиста 40 млн евро, которые хочет получить "Жирона". 

Также на украинского игрока претендует французский "Марсель", который возглавляет бывший тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби. "Олимпик" следит за развитием ситуации с Цыганковым. 

Напомним, жена звезды сборной Украины показала фигуру в модном купальнике. 

Украинский голкипер Андрей Лунин может уйти из мадридского "Реала" несмотря на продление контракта с клубом. 

спорт футбол Виктор Цыганков Футбол трансферы Жирона

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