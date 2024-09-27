Циганков піде з Жирони через фінансові проблеми клубу

Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/gironafc/

Керівництво каталонської "Жирони" мріє повторити успіх минулого сезону, за підсумками якого команда вийшла до Ліги чемпіонів. Якщо не вдасться це зробити, клуб може продати декілька гравців на чолі із півзахисником збірної України Віктором Циганковим.

У "Жирони" вже є пропозиції щодо лідерів команди, повідомляє Mundo Deportivo.

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Початок сезону 2024/2025 виявився складним для "Жирони". У перших семи турах каталонська команда здобула лише дві перемоги при трьох поразках. Якщо підопічні Мічела не зможуть завершити кампанію у Ла-Лізі у першій четвірці, клубу доведеться продавати гравців, щоб не допустити фінансових проблем.

Віктор Циганков у складі "Жирони". Фото: instagram.com/gironafc/

Хто піде з "Жирони"

У списку футболістів, яких може продати каталонський клуб, опинилися Дейлі Блінд, Мігель Гутьєррес, Янхель Еррера та Віктор Циганков. На кожного з них є претенденти.

Гравці "Жирони" святкують гол. Фото: instagram.com/gironafc/

У послугах Циганкова зацікавлені клуби з Італії, Англії та Німеччини. Дортмундська "Боруссія" всерйоз цікавиться українським півзахисником, але клуб із Бундесліги не готовий платити за футболіста 40 млн євро, які хоче отримати "Жирона".

Також на українського гравця претендує французький "Марсель", який очолює колишній тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі. "Олімпік" стежить за розвитком ситуації із Циганковим.

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