Дружина футболіста Георгія Судакова показала свої форми на фото у купальнику

Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Дружина центрального півзахисника донецького "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова привселюдно не соромиться себе показати. До того ж вона має непоганий вигляд, щоб бути успішною в соцмережах.

У Instagram Єлизавета Судакова любить публікувати як сімейні фото, так і ті, де вона показує свої форми у купальнику.

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Цікаво, що про Судакову складно сказати, що вона цілеспрямовано веде сторінку до Instagram, адже фото викладаються не щодня, як у інших дружин футболістів. При цьому вона має 15,7 тисячі підписників.

Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

У дружини Судакова потужна форма

В останній публікації Судакова виклала фото з відпочинку, де дівчина в одному жовтому купальнику. Цікаво, що він не закритий і видно, що дівчина стежить за собою. Певно, займається спортом.

Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Зазначимо, що Судаков зараз проводить не найкращий свій сезон, як для гравця, за якого "Шахтар" хоче отримати щонайменше 60 млн євро. Георгій провів сім матчів, де забив два м'ячі та зробив один асист. У більшості ігор футболіст нагадував лише бліду тінь себе минулих двох сезонів.

Нагадаємо, раніше на камеру роздяглася колишня дівчина зірки "Динамо". Ця дівчина має прекрасне тіло і зробила цю красу публічною.

Також свою красу та форми показала кохана одного з лідерів захисту донецького "Шахтаря".