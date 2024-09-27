Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Дружина Судакова скинула одяг та показала свої форми на публіку — фото arrow

Дружина Судакова скинула одяг та показала свої форми на публіку — фото

27 вересня 2024 07:29
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Дружина футболіста Георгія Судакова показала свої форми на фото у купальнику
Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Дружина центрального півзахисника донецького "Шахтаря" та збірної України Георгія Судакова привселюдно не соромиться себе показати. До того ж вона має непоганий вигляд, щоб бути успішною в соцмережах.

У Instagram Єлизавета Судакова любить публікувати як сімейні фото, так і ті, де вона показує свої форми у купальнику.

Читайте також:

Цікаво, що про Судакову складно сказати, що вона цілеспрямовано веде сторінку до Instagram, адже фото викладаються не щодня, як у інших дружин футболістів. При цьому вона має 15,7 тисячі підписників.

Єлизавета Судакова
Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11
Єлизавета Судакова
Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

У дружини Судакова потужна форма

В останній публікації Судакова виклала фото з відпочинку, де дівчина в одному жовтому купальнику. Цікаво, що він не закритий і видно, що дівчина стежить за собою. Певно, займається спортом.

Єлизавета Судакова
Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11
Єлизавета Судакова
Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Зазначимо, що Судаков зараз проводить не найкращий свій сезон, як для гравця, за якого "Шахтар" хоче отримати щонайменше 60 млн євро. Георгій провів сім матчів, де забив два м'ячі та зробив один асист. У більшості ігор футболіст нагадував лише бліду тінь себе минулих двох сезонів.

Нагадаємо, раніше на камеру роздяглася колишня дівчина зірки "Динамо". Ця дівчина має прекрасне тіло і зробила цю красу публічною.

Також свою красу та форми показала кохана одного з лідерів захисту донецького "Шахтаря".

футбол Збірна України з футболу ФК Шахтар Георгій Судаков дружини футболістів

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:45 ФСБ не може налагодити координацію з російськими військами на Курщині, — ISW

08:41 В ГУР пояснили, як звільнений завод у Вовчанську допоможе ситуації на фронті

08:40 Українці можуть масово втратити пільги на комуналку — що важливо знати

08:36 Армія Росії вдарила по Ізмаїлу, загинуло троє людей — фото наслідків

08:30 Хто отримає відстрочку від мобілізації з 1 жовтня — повний перелік категорій

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

08:21 Кабмін змінив розмір виплат у разі загибелі або інвалідності бійця ЗСУ

08:16 Окупанти атакували Херсонську область — є влучання та загиблий

08:07 Повістки поштою — голова Укрпошти розкрив, який вигляд має лист з повісткою

08:05 Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з Дональдом Трампом

08:02 В Івано-Франківську заброньований чоловік судився з ТЦК через мобілізацію

08:45 ФСБ не може налагодити координацію з російськими військами на Курщині, — ISW

08:41 В ГУР пояснили, як звільнений завод у Вовчанську допоможе ситуації на фронті

08:40 Українці можуть масово втратити пільги на комуналку — що важливо знати

08:36 Армія Росії вдарила по Ізмаїлу, загинуло троє людей — фото наслідків

08:30 Хто отримає відстрочку від мобілізації з 1 жовтня — повний перелік категорій

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

08:21 Кабмін змінив розмір виплат у разі загибелі або інвалідності бійця ЗСУ

08:16 Окупанти атакували Херсонську область — є влучання та загиблий

08:07 Повістки поштою — голова Укрпошти розкрив, який вигляд має лист з повісткою

08:05 Володимир Зеленський сьогодні зустрінеться з Дональдом Трампом

08:02 В Івано-Франківську заброньований чоловік судився з ТЦК через мобілізацію

Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Text

18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Text

17:50 Заява Польщі щодо атаки РФ на українські АЕС і зброя від США — ефір Вечір.LIVE

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

Text

11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Text

09:36 Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

Text

08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації