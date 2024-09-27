Жена футболиста Георгия Судакова показала свои формы на фото в купальнике

Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Жена центрального полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова публично не стесняется себя показать. К тому же, она неплохо выглядит, чтобы быть успешной в соцсетях.

В Instagram Елизавета Судакова любит публиковать как семейные фото, так и те, где она показывает свои формы в купальнике.

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Интересно, что об Судаковой сложно сказать, что она целенаправленно ведет страницу в Instagram, ведь фото выкладываются не каждый день как у других жен футболистов. При этом у нее 15,7 тысячи подписчиков.

Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

У жены Судакова мощная форма

В последней своей публикации Судакова выложила фото из отдыха, где девушка в одном желтом купальнике. Интересно, что он не закрытый и видно, что девушка следит за собой. Вероятно, занимается спортом.

Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Отметим, что Судаков сейчас проводит не лучший свой сезон, как для игрока, за которого "Шахтер" хочет получить не менее 60 млн евро. Георгий провел семь матчей, где забил два мяча и сделал один ассист. В большинстве матчей футболист напоминал лишь бледную тень себя в прошлых двух сезонах.

Напомним, ранее на камеру разделась бывшая девушка звезды "Динамо". Эта девушка имеет прекрасное тело и сделало эту красоту публичной.

Также свою красоту и формы показала возлюбленная одного из лидеров защиты донецкого "Шахтера".