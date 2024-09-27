Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Жена Судакова сбросила одежду и показала свои формы на публику — фото arrow

Жена Судакова сбросила одежду и показала свои формы на публику — фото

27 сентября 2024 07:29
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Жена футболиста Георгия Судакова показала свои формы на фото в купальнике
Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Жена центрального полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова публично не стесняется себя показать. К тому же, она неплохо выглядит, чтобы быть успешной в соцсетях.

В Instagram Елизавета Судакова любит публиковать как семейные фото, так и те, где она показывает свои формы в купальнике.

Читайте также:

Интересно, что об Судаковой сложно сказать, что она целенаправленно ведет страницу в Instagram, ведь фото выкладываются не каждый день как у других жен футболистов. При этом у нее 15,7 тысячи подписчиков.

Елизавета Судакова
Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11
Елизавета Судакова
Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

У жены Судакова мощная форма

В последней своей публикации Судакова выложила фото из отдыха, где девушка в одном желтом купальнике. Интересно, что он не закрытый и видно, что девушка следит за собой. Вероятно, занимается спортом.

Елизавета Судакова
Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11
Елизавета Судакова
Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Отметим, что Судаков сейчас проводит не лучший свой сезон, как для игрока, за которого "Шахтер" хочет получить не менее 60 млн евро. Георгий провел семь матчей, где забил два мяча и сделал один ассист. В большинстве матчей футболист напоминал лишь бледную тень себя в прошлых двух сезонах.

Напомним, ранее на камеру разделась бывшая девушка звезды "Динамо". Эта девушка имеет прекрасное тело и сделало эту красоту публичной.

Также свою красоту и формы показала возлюбленная одного из лидеров защиты донецкого "Шахтера".

футбол Сборная Украины по футболу ФК Шахтер Георгий Судаков жены футболистов

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:16 Оккупанты атаковали Херсонскую область — есть попадания и погибший

08:07 Повестки по почте — глава Укрпочты раскрыл, какой вид имеет письмо с повесткой

08:05 Владимир Зеленский сегодня встретится с Дональдом Трампом

08:02 В Ивано-Франковске забронированный мужчина судился с ТЦК из-за мобилизации

08:00 Помощь от государства до 4,5 тыс. грн — кто получит с 1 октября

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

07:43 В Ростове раздавались мощные взрывы и возник пожар — что известно

07:26 Очереди на границе Украины — где фиксируют больше всего автомобилей утром

07:21 Мужчина подделал документы ДТЭК, чтобы сбежать за границу — как его наказал суд

07:07 Доллар, евро и злотый дешевеют — курс иностранных валют сегодня

08:16 Оккупанты атаковали Херсонскую область — есть попадания и погибший

08:07 Повестки по почте — глава Укрпочты раскрыл, какой вид имеет письмо с повесткой

08:05 Владимир Зеленский сегодня встретится с Дональдом Трампом

08:02 В Ивано-Франковске забронированный мужчина судился с ТЦК из-за мобилизации

08:00 Помощь от государства до 4,5 тыс. грн — кто получит с 1 октября

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

07:43 В Ростове раздавались мощные взрывы и возник пожар — что известно

07:26 Очереди на границе Украины — где фиксируют больше всего автомобилей утром

07:21 Мужчина подделал документы ДТЭК, чтобы сбежать за границу — как его наказал суд

07:07 Доллар, евро и злотый дешевеют — курс иностранных валют сегодня

07:03 Что значит, когда человеку очень хочется шоколада — объяснение ученных

Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Text

20:26 Нардеп сделал новое заявление о выборах в Украине — когда следует ожидать

Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Text

11:02 Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

Text

09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

Text

08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации