Дружина Бондаря Дар'я Савіна здивувала фотосесією у спокусливій сукні

Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/

Дружина центрального захисника збірної України та донецького "Шахтаря" Валерія Бондаря провела нову фотосесію. Дівчина має гарні зовнішні дані, що привертає увагу публіки.

В останній публікації в Instagram Дар'я Савіна з'явилася перед аудиторією в екстравагантному вбранні.

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Зазначимо, що Савіна на відміну від свого чоловіка активно веде соціальні мережі, адже має більш цікавий контент, ніж Валерій. У Instagram у дівчини, яка також працює у пресслужбі "Шахтаря", 476 тисяч підписників.

Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/

Дружина Бондаря порадувала сексуальним образом

У новій фотосесії Дар'я постала в екстравагантній, як для України, сукні. Подібні вбрання були популярні в американських фільмах 90-х, але зараз їх можна побачити дедалі рідше.

Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/

Дар'я Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/

Не прогавила Дар'я шанс показати свої гарні ноги і додала сексуальності трохи піднявши вбрання.

Дарія Савіна. Фото: instagram.com/savinadasha/

Цікаво, що до початку відносин із Бондарем Савіна була ближчою до київського "Динамо", оскільки зустрічалася з форвардом столичного клубу Владиславом Супрягою.

Зазначимо, що після крайнього матчу УПЛ у Бондаря та Савіної погані емоції, оскільки "Шахтар" втратив очки у матчі з "Вересом".

Нагадаємо, раніше дружина Георгія Судакова показала свої форми у купальнику та яскравому одязі.

Колишня дівчина гравця "Динамо" вразила публіку знімками у білизні та без одягу.