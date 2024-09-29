Дружина Олега Гусєва вразила сексуальним образом у чорній сукні

Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Дружина тренера київського "Динамо" та колишньої легенди клубу та збірної України Олега Гусєва знялася у яскравому образі. До того ж дівчина працює моделлю і з дружин футболістів вона краще за інших знає як поводитися на камеру.

В останній публікації в Instagram Валерія Гусєва постала у сексуальному образі.

Читайте також:

Валерія активно працює у модельному бізнесі, постійно з'являючись або на обкладинках глянсових видань, або в рекламах. У Instagram дівчина також дуже активна та має 142 тисячі підписників.

Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Дружина Гусєва з'явилася у сексуальному образі

У новому відео в соціальних мережах Валерія з'явилася у чорній, трохи прозорій, сукні, яка підкреслює стрункі ніжки дівчини та її фігуру.

Щоб мати такий ефектний вигляд, дівчина активно працює над своїм тілом у спортзалі. Раніше вона показала, як займається флай йогою, медитацією та заявила, що в її житті дуже важливі дихальні вправи.

Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Нагадаємо, дружина центрального захисника збірної України та донецького "Шахтаря" Валерія Бондаря показала свою красу на публіці.

Також своїми формами вразила публіку дружина півзахисника "Шахтаря" Георгія Судакова.