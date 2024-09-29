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Дружина тренера Динамо з'явилася на публіці у сексуальному образі — відео

29 вересня 2024 07:15
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Дружина Олега Гусєва вразила сексуальним образом у чорній сукні
Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Дружина тренера київського "Динамо" та колишньої легенди клубу та збірної України Олега Гусєва знялася у яскравому образі. До того ж дівчина працює моделлю і з дружин футболістів вона краще за інших знає як поводитися на камеру.

В останній публікації в Instagram Валерія Гусєва постала у сексуальному образі.

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Валерія активно працює у модельному бізнесі, постійно з'являючись або на обкладинках глянсових видань, або в рекламах. У Instagram дівчина також дуже активна та має 142 тисячі підписників.

Валерія Гусєва
Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Дружина Гусєва з'явилася у сексуальному образі

У новому відео в соціальних мережах Валерія з'явилася у чорній, трохи прозорій, сукні, яка підкреслює стрункі ніжки дівчини та її фігуру.

Щоб мати такий ефектний вигляд, дівчина активно працює над своїм тілом у спортзалі. Раніше вона показала, як займається флай йогою, медитацією та заявила, що в її житті дуже важливі дихальні вправи.

Валерія Гусєва
Валерія Гусєва. Фото: instagram.com/valeriia_gusieva

Нагадаємо, дружина центрального захисника збірної України та донецького "Шахтаря" Валерія Бондаря показала свою красу на публіці.

Також своїми формами вразила публіку дружина півзахисника "Шахтаря" Георгія Судакова.

футбол Динамо модель дружини футболістів Олег Гусєв

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