Дружина Олега Гусєва вразила сексуальним образом у чорній сукні

Дружина тренера Динамо з'явилася на публіці у сексуальному образі — відео
Дружина тренера київського "Динамо" та колишньої легенди клубу та збірної України Олега Гусєва знялася у яскравому образі. До того ж дівчина працює моделлю і з дружин футболістів вона краще за інших знає як поводитися на камеру.
В останній публікації в Instagram Валерія Гусєва постала у сексуальному образі.
Валерія активно працює у модельному бізнесі, постійно з'являючись або на обкладинках глянсових видань, або в рекламах. У Instagram дівчина також дуже активна та має 142 тисячі підписників.
Дружина Гусєва з'явилася у сексуальному образі
У новому відео в соціальних мережах Валерія з'явилася у чорній, трохи прозорій, сукні, яка підкреслює стрункі ніжки дівчини та її фігуру.
Щоб мати такий ефектний вигляд, дівчина активно працює над своїм тілом у спортзалі. Раніше вона показала, як займається флай йогою, медитацією та заявила, що в її житті дуже важливі дихальні вправи.
Нагадаємо, дружина центрального захисника збірної України та донецького "Шахтаря" Валерія Бондаря показала свою красу на публіці.
Також своїми формами вразила публіку дружина півзахисника "Шахтаря" Георгія Судакова.
Читайте Новини.LIVE!