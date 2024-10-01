Кохана зірки Динамо Волошина показала струнку фігуру у новому відео

Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Улюблена вінгера молодіжної збірної України та київського "Динамо" Назарія Волошина продемонструвала свій смак в одязі. При цьому знову показала своє спортивне тіло.

У сторіс Instagram Єлизавета Кандиба опублікувала відео, де показала свої образи.

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"Подруга" Волошина активно веде блог у Instagram, де має вже 17,3 тисячі підписників. Поки що її популярність багато в чому пов'язана з успіхами Назарія на футбольному полі та з поціновувачами її краси.

Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Дівчина Волошина постала у цікавому образі

Кандиба показала кілька образів. В одному "класичному" — це білі штани, закрите вбрання з курточкою. У другому образі сексуальна обтисла сукня, яка йде дівчині, якщо вона хоче "завести" Волошина або інших чоловіків поблизу.

Зазначимо, що цього сезону Волошин зіграв в одинадцяти матчах за "Динамо", де забив два голи і здійснив два асисти. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює 21-річного гравця у 4 млн євро.

Нагадаємо, у матчі чемпіонату України проти "Лівого Берега" (3:0) футболіст повернувся після травми.

Раніше колишня дівчина зірки "Динамо" знову роздяглася на публіці.

Також у "Динамо" у сексуальному образі постала дружина тренера Олега Гусєва, яка є професійною моделлю.