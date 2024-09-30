Ігор Суркіс розчарований поразкою від Лаціо і висловив невдоволення Шовковському

Олександр Шовковський та Ігор Суркіс. Фото: "Динамо" Київ

Поразка в першому турі основного раунду Ліги Європи від "Лаціо" (0:3) розчарувала президента "Динамо" Ігоря Суркіса. Через це фіаско у власника була розмова з головним тренером Олександром Шовковським.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі свого YouTube-каналу.

Читайте також:

Суркіс був незадоволений грою "Динамо"

Власник "Динамо", який перед грою прогнозував перемогу своєї команди, після поразки був дуже незадоволений стратегією тренерського штабу.

Джерело стверджує, що Суркіс озвучив головному тренеру своє невдоволення і тому в другому турі Ліги Європи проти "Хоффенхайма" "Динамо" зіграє від оборони.

Циганик стверджує, що Шовковський проти "Хоффенхайма" зіграє з двома опорними півзахисниками, одним з яких буде Володимир Бражко, а другим або Микола Михайленко, або Валентин Рубчинський.

"На поєдинок проти "Хоффенхайму" вийдуть два опорні півзахисники, які дублюватимуть центрбеків, бо вони не витримують тиску. Можуть бути помилки. Це проблема для "Динамо", — сказав Циганик.

Нагадаємо, раніше "Динамо" з чудовим голом з центру поля від Володимира Бражка розгромило "Лівий Берег".

Шовковський раніше назвав гравця "Динамо", який його приємно здивував.