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Суркис подверг критике Шовковского после Лацио и заставил изменить тактику

30 сентября 2024 21:56
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Игорь Суркис разочарован поражением от Лацио и выразил недовольство Шовковскому.
Александр Шовковский и Игорь Суркис. Фото: "Динамо" Киев
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Поражение в первом туре основного раунда Лиги Европы от "Лацио" (0:3) разочаровало президента "Динамо" Игоря Суркиса. Из-за этого фиаско у владельца был разговор с главным тренером Александром Шовковским.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик в эфире своего YouTube-канала.

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Суркис был недоволен игрой "Динамо"

Владелец "Динамо", перед игрой прогнозировавший победу своей команды, после поражения был очень недоволен стратегией тренерского штаба.

Источник утверждает, что Суркис озвучил главному тренеру свое недовольство и потому во втором туре Лиги Европы против "Хоффенхайма" "Динамо" сыграет от обороны.

Цыганик утверждает, что Шовковский против "Хоффенхайма" сыграет с двумя опорными полузащитниками, одним из которых будет Владимир Бражко, а вторым либо Николай Михайленко, либо Валентин Рубчинский.

"На поединок против "Хоффенхайма" выйдут два опорных полузащитника, которые будут дублировать центрбеков, потому что они не выдерживают давления. Могут быть ошибки. Это проблема для "Динамо", — сказал Цыганик.

Напомним, ранее "Динамо" с отличным голом из центра поля от Владимира Бражко разгромило "Левый Берег".

Шовковский ранее назвал игрока "Динамо", который его приятно удивил.

футбол Динамо Лига Европы Игорь Суркис Александр Шовковский

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