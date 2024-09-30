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Довбик оказался в центре внимания одного из лучших английских клубов

30 сентября 2024 11:10
Сергей Романчук - Редактор
Довбик летом сможет перейти в один из лучших клубов АПЛ
Артем Довбик в матче за "Рому". Фото: instagram.com/officialasroma/
Сергей Романчук - Редактор

Итальянской "Роме" будет сложно сохранить в составе форварда сборной Украины Артема Довбика. Украинец адаптировался в Серии А и регулярно отмечается забитыми мячами. 

За прогрессом Довбика в Италии следит известный английский клуб, сообщает Daily Mail

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В матче шестого тура чемпионата Италии по футболу "Рома" одержала волевую победу со счетом 2:1 над "Венецией". Артему Довбику не удалось отличиться в этом поединке, но украинский футболист уже стал одним из лидеров столичной команды. 

Артем Довбик и Паоло Дибала
Артем Довбик и Паоло Дибала. Фото: instagram.com/officialasroma/

Довбиком интересуются в АПЛ 

Контракт 27-летнего форварда с "Ромой" действует до лета 2029 года. Итальянский клуб заплатил "Жироне" за Довбика 35 млн евро. Но в конце сезона "волки" смогут выгодно продать футболиста. К нему проявляет интерес одна из команд английской Премьер-лиги. 

"Ливерпуль" ищет замену Мохаммеду Салаху, который летом 2025 года уйдет из клуба на правах свободного агента. Одним из игроков, которые заменят египетского футболиста, может стать Артем Довбик. Руководство "красных" следит за карьерой игрока, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в прошлом сезоне. 

В составе "Ромы" Артем Довбик сыграл уже шесть матчей и забил три гола. 

Напомним, голкипер сборной Украины Андрей Лунин готовится вернуться в основной состав мадридского "Реала". 

Действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер" может заменить главного тренера и уже ищет замену Марино Пушичу. 

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