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Пушич може залишити Шахтар — хто очолить донецьку команду

30 вересня 2024 09:53
Сергій Романчук - Редактор
Пушич може залишити Шахтар, клуб знайшов заміну тренеру
Маріно Пушич під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"
Сергій Романчук - Редактор

Донецький "Шахтар" знову втратив очки у матчі чемпіонату України. "Гірники" серйозно відстають від першого місця у турнірній таблиці.

"Шахтар" вже почав шукати заміну Маріно Пушичу, повідомляє News Now.

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У восьмому турі української Прем'єр-ліги "Шахтар" не зміг обіграти на виїзді "Верес" (1:1). За сім матчів у нинішньому сезоні чинний переможець національної першості здобув лише чотири перемоги за двох поразок. Команда Маріно Пушича посідає четверте місце у турнірній таблиці та відстає від "Динамо" на шість балів.

Ігор Тудор
Хорватський тренер Ігор Тудор. Фото: instagram.com/igotudor/

Хто може замінити Пушича у "Шахтарі"

Клуб не коментує можливість заміни головного тренера, проте журналісти не мають сумнівів, що найближчим часом цей процес може бути запущений. Вже відомо, хто має очолити українську команду.

Йдеться про хорватського тренера Ігоря Тудора, який після виходу з "Лаціо" влітку 2024 року перебуває без роботи. Раніше він працював у французькому "Марселі" та італійській "Вероні", а також був асистентом головного тренера "Ювентуса".

Пушич має час до кінця жовтня для того, щоб покращити результати "Шахтаря". Свій наступний матч "гірники" зіграють другого жовтня проти італійської "Аталанти" у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, київське "Динамо" здобуло чергову переконливу перемогу в УПЛ.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін отримає вигідну пропозицію від англійського клубу.

спорт футбол ФК Шахтар тренер Маріно Пушич

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