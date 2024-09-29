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Леоненко розповів, коли Шахтар звільнить Пушича

29 вересня 2024 13:54
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Леоненко вважає, що Динамо у найближчих турах може стати чемпіоном України
Маріно Пушич. Фото: "Шахтар"
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Колишній нападник "Динамо" та один із найвідоміших експертів Віктор Леоненко вважає, що киян можна вітати з перемогою у чемпіонаті України. Станеться це у тому випадку, якщо "Шахтар" ще раз втратить очки.

Про це Леоненко розповів у коментарі Телеграм-каналу "Вас турбує Піскун".

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Віктор Леоненко
Віктор Леоненко. Фото: скриншот

Леоненко чекає на відставку Пушича

За словами Леоненка, якщо "Шахтар" продовжить втрачати очки, як зараз, "Динамо" можна буде вітати із чемпіонством.

Фахівець вважає, що "Шахтар" показав погану гру у матчах, де не можна було цього допускати. В останньому турі "гірники" втратили очки у грі з "Вересом", який має один із найдешевших складів в УПЛ.

Гравці донецького "Шахтаря"
Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Також Леоненко підкреслив, що у Лізі чемпіонів донецькому клубу буде ще складніше, оскільки там суперники набагато сильніші.

Експерт додав, що головного тренера "Шахтаря" Маріно Пушича скоро звільнять, якщо команда продовжить втрачати очки.

Цього сезону "Шахтар" йде на четвертій позиції і на шість очок відстає від "Олександрії", яка лідирує в таблиці.

Нагадаємо, раніше Пушич вступив у конфлікт із журналістом через незручне питання.

Відомий український тренер Мирон Маркевич не розуміє, що сталося з Георгієм Судаковим.

футбол ФК Шахтар Динамо Маріно Пушич Віктор Леоненко

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