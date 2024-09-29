Леоненко считает, что Динамо в ближайших турах может стать чемпионом Украины

Марино Пушич. Фото: "Шахтер"

Бывший нападающий "Динамо" и один из самых известных экспертов Виктор Леоненко считает, что киевлян можно поздравлять с победой в чемпионате Украины. Случится это в том случае, если "Шахтер" еще раз потеряет очки.

Об этом Леоненко рассказал в комментарии Телеграм-каналу "Вас турбує Піскун".

Читайте также:

Виктор Леоненко. Фото: скриншот

Леоненко ждет отставки Пушича

По словам Леоненко, если "Шахтер" продолжит терять очки, как сейчас, "Динамо" можно будет поздравлять с чемпионством.

Специалист считает, что "Шахтер" показал плохую игру в матчах, где нельзя было этого допускать. В последнем туре "горняки" потеряли очки в игре с "Вересом", который имеет один из самых недорогих составов в УПЛ.

Игроки донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Также Леоненко подчеркнул, что в Лиге чемпионов донецкому клубу будет еще сложнее, поскольку там соперники намного сильнее.

Эксперт добавил, что главного тренера "Шахтера" Марино Пушича скоро уволят, если команда продолжит терять очки.

В текущем сезоне "Шахтер" идет на четвертой позиции и на шесть очков отстает от "Александрии", которая лидирует в таблице.

Напомним, ранее Пушич вступил в конфликт с журналистом из-за неудобного вопроса.

Известный украинский тренер Мирон Маркевич не понимает, что произошло с Георгием Судаковым.