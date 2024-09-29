Леоненко считает, что Динамо в ближайших турах может стать чемпионом Украины

Леоненко рассказал, когда Шахтер уволит Пушича
Бывший нападающий "Динамо" и один из самых известных экспертов Виктор Леоненко считает, что киевлян можно поздравлять с победой в чемпионате Украины. Случится это в том случае, если "Шахтер" еще раз потеряет очки.
Об этом Леоненко рассказал в комментарии Телеграм-каналу "Вас турбує Піскун".
Леоненко ждет отставки Пушича
По словам Леоненко, если "Шахтер" продолжит терять очки, как сейчас, "Динамо" можно будет поздравлять с чемпионством.
Специалист считает, что "Шахтер" показал плохую игру в матчах, где нельзя было этого допускать. В последнем туре "горняки" потеряли очки в игре с "Вересом", который имеет один из самых недорогих составов в УПЛ.
Также Леоненко подчеркнул, что в Лиге чемпионов донецкому клубу будет еще сложнее, поскольку там соперники намного сильнее.
Эксперт добавил, что главного тренера "Шахтера" Марино Пушича скоро уволят, если команда продолжит терять очки.
В текущем сезоне "Шахтер" идет на четвертой позиции и на шесть очков отстает от "Александрии", которая лидирует в таблице.
Напомним, ранее Пушич вступил в конфликт с журналистом из-за неудобного вопроса.
Известный украинский тренер Мирон Маркевич не понимает, что произошло с Георгием Судаковым.
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