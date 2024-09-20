Мирон Маркевич раскритиковал игру Судакова и Шахтера в матче с Болоньей

Маркевич не понимает, что произошло с Судаковым
Бывший главный тренер "Карпат", "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич остался недоволен игрой "Шахтера" в матче с "Болоньей" (0:0). Особенное внимание он уделил полузащитнику Георгию Судакову, не забившему пенальти в начале матча.
Своими эмоциями о матче тренер поделился в интервью Sport.ua.
Что происходит с Судаковым
По словам Маркевича, игра обеих команд была невыразительной, с низкими скоростями и минимальным количеством голевых моментов.
Тренер считает, что "Болонья" без Тиаго Мотты у руля уже не демонстрирует того уровня игры, который был в прошлом сезоне. "Шахтер" также испытывает трудности в игре.
Говоря о "горняках" тренер отметил, что у Георгия Судакова исчезла уверенность, а никто больше не готов взять на себя роль лидера команды.
"По игре — непонятно, кто из "горняков" способен взять на себя роль лидера. Георгий Судаков? Сложно сказать, потому что не знаю, куда исчезла его уверенность", — сказал тренер.
Из футболистов "Шахтера" Маркевич выделил уверенную игру голкипера Дмитрия Ризныка и левого защитника Педриньо.
Следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" проведет 2 октября против итальянской "Аталанты".
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