Мирон Маркевич розкритикував гру Судакова та Шахтаря у матчі з Болоньєю

Маркевич не розуміє, що сталося з Судаковим
Колишній головний тренер "Карпат", "Металіста" та "Дніпра" Мирон Маркевич залишився незадоволеним грою "Шахтаря" у матчі з "Болоньєю" (0:0). Особливу увагу він приділив півзахиснику Георгію Судакову, який не забив пенальті на початку матчу.
Своїми емоціями про матч тренер поділився в інтерв'ю Sport.ua.
Що відбувається з Судаковим
За словами Маркевича, гра обох команд була невиразною, з низькими швидкостями та мінімальною кількістю гольових моментів.
Тренер вважає, що "Болонья" без Тіаго Мотти біля керма вже не демонструє того рівня гри, який був минулого сезону. "Шахтар" також зазнає труднощів у грі.
Говорячи про "гірників", тренер зазначив, що у Георгія Судакова зникла впевненість, а ніхто більше не готовий взяти на себе роль лідера команди.
"По грі — незрозуміло, хто з "гірників" здатний взяти на себе роль лідера. Георгій Судаков? Складно сказати, бо не знаю, куди зникла його впевненість", — сказав тренер.
З футболістів "Шахтаря" Маркевич виділив впевнену гру голкіпера Дмитра Різника та лівого захисника Педріньйо.
Наступний матч у Лізі чемпіонів "Шахтар" проведе 2 жовтня проти італійської "Аталанти".
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