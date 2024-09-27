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Ребров вычеркнул двух звезд из заявки сборной Украины — о ком речь

27 сентября 2024 14:25
Сергей Романчук - Редактор
Ребров убрал из заявки сборной Украины двух лидеров команды
Александр Зинченко в тренажерном зале. Фото: instagram.com/arsenal/
Сергей Романчук - Редактор

В октябре сборная Украины проведет два матча в Лиге Наций. Состав национальной команды изменится по сравнению с предыдущими поединками. 

В составе "сине-желтых" не будет двух лидеров команды, сообщил журналист Игорь Бурбас

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Сборная Украины уже через несколько недель начнет подготовку к двум октябрьским матчам Лиги Наций. В прошлых поединках "сине-желтые" не набрали ни одного балла в этом турнире. Главный тренер команды Сергей Ребров собирается провести изменения в составе сборной Украины. 

Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко
Тренер Сергей Ребров и Андрей Ярмоленко. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Кто не получит вызов в команду 

Ближайшие матчи "сине-желтых" пропустит Руслан Малиновский, который как минимум три месяца будет восстанавливаться от последствий серьезной травмы. Также в команду не будет вызван Александр Зинченко. Вице-капитан сборной Украины тоже оказался в лазарете. 

Также поступила информация, что вызов в национальную команду не получит ее капитан Андрей Ярмоленко. Он остается лидером киевского "Динамо" и был в лагере "сине-желтых" в сентябре. Ни Ребров, ни сам Ярмоленко эти слухи не подтвердили. 

Уже известно, что дебютный вызов в сборную Украины получит полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко. Также в команде сможет проявить себя Алексей Гуцуляк. 

Сборная Украины сыграет в ближайших матчах с командами Грузии (11.10) и Чехии (14.10). 

Напомним, в сборную Украины вернется Артем Довбик, который забивает за "Рому" в трех матчах подряд. 

А футболист испанской "Жироны" Виктор Цыганков может стать футболистом известного европейского гранда. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Александр Зинченко Сергей Ребров Андрей Ярмоленко

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