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Тренер Атлетика оценил гол Довбика за Рому в матче Лиги Европы

27 сентября 2024 10:32
Сергей Романчук - Редактор
Вальверде оценил игру Довбика за итальянскую Рому
Артем Довбик в матче с "Атлетиком". Фото: Reuters/Ciro De Luca
Сергей Романчук - Редактор

В первом туре основного этапа Лиги Европы "Рома" приняла "Атлетик" из Бильбао. Форвард сборной Украины Артем Довбик забил свой третий гол за итальянскую команду.

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Хозяева поля активно начали поединок, но гости уверенно оборонялись. Настойчивость футболистов "Ромы" принесла плоды на 32-й минуте, когда удалось отличиться Артему Довбику. Но на 85-й минуте поединка "Атлетик" отыгрался благодаря усилиям Айтора Паредеса. 

Артем Довбик
Артем Довбик забивает гол. Фото: Reuters/Ciro De Luca

Что Вальверде сказал о Довбике 

Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде доволен итогом матча в Риме. Он заявил, что планы команды из Бильбао удавалось выполнить на протяжение первых получаса матча, однако ошибка в обороне привела к пропущенному голу. Наставник испанской команды выделил в составе "Ромы" украинского футболиста. 

"Мы прекрасно знали, на что способен Довбик. Нельзя оставлять ему свободное пространство. При борьбе с ним важно, чтобы игроки страховали друг друга. Это очень качественный, настырный форвард. К сожалению, ему удалось использовать свой момент. Но мы хорошо отреагировали на гол", — объяснил Вальверде. 

В сезоне 2024/2025 Артем Довбик сыграл за "Рому" уже шесть поединков, в которых забил три гола. Следующим соперником римлян в еврокубках станет шведский "Эльфсборг". 

Напомним, бывший партнер Артема Довбика по "Жироне" Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Германии

А голкипера сборной Украины Андрея Лунина ждет известный английский клуб. 

спорт футбол Артем Довбик Лига Европы ФК Рома (Рим) Атлетик Бильбао

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