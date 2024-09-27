Вальверде оценил игру Довбика за итальянскую Рому

Артем Довбик в матче с "Атлетиком". Фото: Reuters/Ciro De Luca

В первом туре основного этапа Лиги Европы "Рома" приняла "Атлетик" из Бильбао. Форвард сборной Украины Артем Довбик забил свой третий гол за итальянскую команду.

"Рома" упустила победу над соперником из Испании, напоминает Marca.

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Хозяева поля активно начали поединок, но гости уверенно оборонялись. Настойчивость футболистов "Ромы" принесла плоды на 32-й минуте, когда удалось отличиться Артему Довбику. Но на 85-й минуте поединка "Атлетик" отыгрался благодаря усилиям Айтора Паредеса.

Артем Довбик забивает гол. Фото: Reuters/Ciro De Luca

Что Вальверде сказал о Довбике

Главный тренер "Атлетика" Эрнесто Вальверде доволен итогом матча в Риме. Он заявил, что планы команды из Бильбао удавалось выполнить на протяжение первых получаса матча, однако ошибка в обороне привела к пропущенному голу. Наставник испанской команды выделил в составе "Ромы" украинского футболиста.

"Мы прекрасно знали, на что способен Довбик. Нельзя оставлять ему свободное пространство. При борьбе с ним важно, чтобы игроки страховали друг друга. Это очень качественный, настырный форвард. К сожалению, ему удалось использовать свой момент. Но мы хорошо отреагировали на гол", — объяснил Вальверде.

В сезоне 2024/2025 Артем Довбик сыграл за "Рому" уже шесть поединков, в которых забил три гола. Следующим соперником римлян в еврокубках станет шведский "Эльфсборг".

Напомним, бывший партнер Артема Довбика по "Жироне" Виктор Цыганков может продолжить карьеру в Германии.

А голкипера сборной Украины Андрея Лунина ждет известный английский клуб.