Вальверде оцінив гру Довбика за італійську Рому

Тренер Атлетіка оцінив гол Довбика за Рому у матчі Ліги Європи
У першому турі основного етапу Ліги Європи "Рома" прийняла "Атлетік" із Більбао. Форвард збірної України Артем Довбик забив свій третій гол за італійську команду.
"Рома" втратила перемогу над суперником з Іспанії, нагадує Marca.
Господарі поля активно розпочали поєдинок, але гості впевнено оборонялися. Наполегливість футболістів "Роми" принесла плоди на 32-й хвилині, коли вдалося відзначитись Артему Довбику. Але на 85-й хвилині поєдинку "Атлетік" відігрався завдяки зусиллям Айтора Паредеса.
Що Вальверде сказав про Довбика
Головний тренер "Атлетіка" Ернесто Вальверде задоволений підсумком матчу у Римі. Він заявив, що плани команди з Більбао вдавалося виконати протягом перших пів години матчу, проте помилка в обороні призвела до пропущеного голу. Наставник іспанської команди виділив у складі "Роми" українського футболіста.
"Ми чудово знали, на що здатний Довбик. Не можна залишати йому вільний простір. При боротьбі з ним важливо, щоб гравці страхували один одного. Це дуже якісний, настирливий форвард. На жаль, йому вдалося використати свій момент. Але ми добре відреагували на гол", — пояснив Вальверде.
У сезоні 2024/2025 Артем Довбик зіграв за "Рому" вже шість поєдинків, у яких забив три голи. Наступним суперником римлян у єврокубках стане шведський "Ельфсборг".
Нагадаємо, колишній партнер Артема Довбика з "Жирони" Віктор Циганков може продовжити кар'єру в Німеччині.
А на голкіпера збірної України Андрія Луніна чекає відомий англійський клуб.
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