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Тренер Атлетіка оцінив гол Довбика за Рому у матчі Ліги Європи

27 вересня 2024 10:32
Сергій Романчук - Редактор
Вальверде оцінив гру Довбика за італійську Рому
Артем Довбик у матчі з "Атлетіком". Фото: Reuters/Ciro De Luca
Сергій Романчук - Редактор

У першому турі основного етапу Ліги Європи "Рома" прийняла "Атлетік" із Більбао. Форвард збірної України Артем Довбик забив свій третій гол за італійську команду.

"Рома" втратила перемогу над суперником з Іспанії, нагадує Marca.

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Господарі поля активно розпочали поєдинок, але гості впевнено оборонялися. Наполегливість футболістів "Роми" принесла плоди на 32-й хвилині, коли вдалося відзначитись Артему Довбику. Але на 85-й хвилині поєдинку "Атлетік" відігрався завдяки зусиллям Айтора Паредеса.

Артем Довбик
Артем Довбик забиває гол. Фото: Reuters/Ciro De Luca

Що Вальверде сказав про Довбика

Головний тренер "Атлетіка" Ернесто Вальверде задоволений підсумком матчу у Римі. Він заявив, що плани команди з Більбао вдавалося виконати протягом перших пів години матчу, проте помилка в обороні призвела до пропущеного голу. Наставник іспанської команди виділив у складі "Роми" українського футболіста.

"Ми чудово знали, на що здатний Довбик. Не можна залишати йому вільний простір. При боротьбі з ним важливо, щоб гравці страхували один одного. Це дуже якісний, настирливий форвард. На жаль, йому вдалося використати свій момент. Але ми добре відреагували на гол", — пояснив Вальверде.

У сезоні 2024/2025 Артем Довбик зіграв за "Рому" вже шість поєдинків, у яких забив три голи. Наступним суперником римлян у єврокубках стане шведський "Ельфсборг".

Нагадаємо, колишній партнер Артема Довбика з "Жирони" Віктор Циганков може продовжити кар'єру в Німеччині.

А на голкіпера збірної України Андрія Луніна чекає відомий англійський клуб.

спорт футбол Артем Довбик Ліга Європи ФК Рома (Рим) Атлетік Більбао

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