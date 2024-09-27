Ребров прибрав із заявки збірної України двох лідерів команди

Ребров викреслив двох зірок із заявки збірної України — про кого йдеться
У жовтні збірна України проведе два матчі у Лізі Націй. Склад національної команди зміниться, порівняно з попередніми поєдинками.
У складі "синьо-жовтих" не буде двох лідерів команди, повідомив журналіст Ігор Бурбас.
Збірна України вже за декілька тижнів розпочне підготовку до двох жовтневих матчів Ліги Націй. У минулих поєдинках "синьо-жовті" не набрали жодного балу у цьому турнірі. Головний тренер команди Сергій Ребров має намір провести зміни у складі збірної України.
Хто не отримає виклик у команду
Найближчі матчі "синьо-жовтих" пропустить Руслан Маліновський, який щонайменше три місяці відновлюватиметься від наслідків серйозної травми. Також у команду не буде викликано Олександра Зінченка. Віцекапітан збірної України теж опинився у лазареті.
Також надійшла інформація, що виклик до національної команди не отримає її капітан Андрій Ярмоленко. Він залишається лідером київського "Динамо" і був у таборі "синьо-жовтих" у вересні. Ані Ребров, ані сам Ярмоленко ці чутки не підтвердили.
Вже відомо, що дебютний виклик до збірної України отримає півзахисник "Шахтаря" Артем Бондаренко. Також у команді зможе проявити себе Олексій Гуцуляк.
Збірна України зіграє у найближчих матчах із командами Грузії (11.10) та Чехії (14.10).
Нагадаємо, до збірної України повернеться Артем Довбик, який забиває за "Рому" у трьох матчах поспіль.
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