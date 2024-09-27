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Ребров викреслив двох зірок із заявки збірної України — про кого йдеться

27 вересня 2024 14:25
Сергій Романчук - Редактор
Ребров прибрав із заявки збірної України двох лідерів команди
Олександр Зінченко у тренажерному залі. Фото: instagram.com/arsenal/
Сергій Романчук - Редактор

У жовтні збірна України проведе два матчі у Лізі Націй. Склад національної команди зміниться, порівняно з попередніми поєдинками.

У складі "синьо-жовтих" не буде двох лідерів команди, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

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Збірна України вже за декілька тижнів розпочне підготовку до двох жовтневих матчів Ліги Націй. У минулих поєдинках "синьо-жовті" не набрали жодного балу у цьому турнірі. Головний тренер команди Сергій Ребров має намір провести зміни у складі збірної України.

Сергій Ребров та Андрій Ярмоленко
Тренер Сергій Ребров та Андрій Ярмоленко. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Хто не отримає виклик у команду

Найближчі матчі "синьо-жовтих" пропустить Руслан Маліновський, який щонайменше три місяці відновлюватиметься від наслідків серйозної травми. Також у команду не буде викликано Олександра Зінченка. Віцекапітан збірної України теж опинився у лазареті.

Також надійшла інформація, що виклик до національної команди не отримає її капітан Андрій Ярмоленко. Він залишається лідером київського "Динамо" і був у таборі "синьо-жовтих" у вересні. Ані Ребров, ані сам Ярмоленко ці чутки не підтвердили.

Вже відомо, що дебютний виклик до збірної України отримає півзахисник "Шахтаря" Артем Бондаренко. Також у команді зможе проявити себе Олексій Гуцуляк.

Збірна України зіграє у найближчих матчах із командами Грузії (11.10) та Чехії (14.10).

Нагадаємо, до збірної України повернеться Артем Довбик, який забиває за "Рому" у трьох матчах поспіль.

А футболіст іспанської "Жирони" Віктор Циганков може стати футболістом відомого європейського гранда.

спорт футбол Збірна України з футболу Олександр Зінченко Сергій Ребров Андрій Ярмоленко

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