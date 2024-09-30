Андрій Лунін може перейти в Манчестер Юнайтед або Манчестер Сіті

Два топові клуби АПЛ зацікавлені у підписанні Луніна
Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін може змінити команду. Є клуби, які готові викупити футболіста збірної України.
Про нових покупців на Луніна повідомив портал Fichajes.
Лунін перейде в АПЛ
За інформацією від джерела, до 25-річного воротаря є зацікавленість від англійських "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед".
"Ман Сіті" можуть найближчим часом втратити бразильського голкіпера Едерсона, який хоче переїхати в Саудівську Аварію, щоб заробити на пенсію. Лунін зацікавив команду після того, як з "Реалом" пройшов їх в чвертьфіналі Ліги чемпіонів минулого сезону.
"Манчестер Юнайтед" залишився незадоволений виступами Андре Онана і шукає йому заміну.
Раніше Лунін продовжив контракт з "Реалом" на шість років і тепер задешево його не купити. Потенційним покупцям потрібно заплатити за футболіста не менше 30 млн євро.
Зазначимо, що цього сезону Лунін ще не виходив на поле у складі "Реалу", де довіряють лише Тібо Куртуа у ролі першого номера.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що доля Луніна в "Реалі" вже вирішена. Чи чекати наразі переходу.
Одразу після підписання нового контракту з "Реалом" дружина Луніна роздяглася у соцмережах.
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