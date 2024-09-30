Андрій Лунін може перейти в Манчестер Юнайтед або Манчестер Сіті

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін може змінити команду. Є клуби, які готові викупити футболіста збірної України.

Про нових покупців на Луніна повідомив портал Fichajes.

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Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунін перейде в АПЛ

За інформацією від джерела, до 25-річного воротаря є зацікавленість від англійських "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед".

"Ман Сіті" можуть найближчим часом втратити бразильського голкіпера Едерсона, який хоче переїхати в Саудівську Аварію, щоб заробити на пенсію. Лунін зацікавив команду після того, як з "Реалом" пройшов їх в чвертьфіналі Ліги чемпіонів минулого сезону.

"Манчестер Юнайтед" залишився незадоволений виступами Андре Онана і шукає йому заміну.

Раніше Лунін продовжив контракт з "Реалом" на шість років і тепер задешево його не купити. Потенційним покупцям потрібно заплатити за футболіста не менше 30 млн євро.

Зазначимо, що цього сезону Лунін ще не виходив на поле у складі "Реалу", де довіряють лише Тібо Куртуа у ролі першого номера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що доля Луніна в "Реалі" вже вирішена. Чи чекати наразі переходу.

Одразу після підписання нового контракту з "Реалом" дружина Луніна роздяглася у соцмережах.