Андрей Лунин может перейти в Манчестер Юнайтед или Манчестер Сити

Андрей Лунин на тренировке. Фото: instagram.com/realmadrid/

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин может сменить команду. Есть клубы, готовые выкупить игрока сборной Украины.

О новых покупателях на Лунина сообщил портал Fichajes.

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Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунин перейдет в АПЛ

По информации от источника, к 25-летнему вратарю есть заинтересованность от английских "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

"Ман Сити" могут в ближайшее время потерять бразильского голкипера Эдерсона, желающего переехать в Саудовскую Аравию, чтобы заработать на пенсию. Лунин заинтересовал команду после того, как с "Реалом" прошел их в четвертьфинале Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

"Манчестер Юнайтед" остался недоволен выступлениями Андре Онана и ищет ему замену.

Ранее Лунин продлил контракт с "Реалом" на шесть лет и теперь по дешевке его не купить. Потенциальным покупателям нужно заплатить за футболиста не менее 30 млн евро.

Отметим, что в этом сезоне Лунин еще не выходил на поле в составе "Реала", где доверяют только Тибо Куртуа в качестве первого номера.

Напомним, ранее сообщалось, что судьба Лунина в "Реале" уже предрешена. Ждать ли перехода.

Сразу после подписания нового контракта с "Реалом" жена Лунина разделась в соцсетях.