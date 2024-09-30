Андрей Лунин может перейти в Манчестер Юнайтед или Манчестер Сити

Два топовых клуба АПЛ заинтересованы в подписании Лунина
Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин может сменить команду. Есть клубы, готовые выкупить игрока сборной Украины.
О новых покупателях на Лунина сообщил портал Fichajes.
Лунин перейдет в АПЛ
По информации от источника, к 25-летнему вратарю есть заинтересованность от английских "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
"Ман Сити" могут в ближайшее время потерять бразильского голкипера Эдерсона, желающего переехать в Саудовскую Аравию, чтобы заработать на пенсию. Лунин заинтересовал команду после того, как с "Реалом" прошел их в четвертьфинале Лиги чемпионов в прошлом сезоне.
"Манчестер Юнайтед" остался недоволен выступлениями Андре Онана и ищет ему замену.
Ранее Лунин продлил контракт с "Реалом" на шесть лет и теперь по дешевке его не купить. Потенциальным покупателям нужно заплатить за футболиста не менее 30 млн евро.
Отметим, что в этом сезоне Лунин еще не выходил на поле в составе "Реала", где доверяют только Тибо Куртуа в качестве первого номера.
Напомним, ранее сообщалось, что судьба Лунина в "Реале" уже предрешена. Ждать ли перехода.
Сразу после подписания нового контракта с "Реалом" жена Лунина разделась в соцсетях.
Читайте Новини.LIVE!