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Пушич может покинуть Шахтер — кто возглавит донецкую команду

30 сентября 2024 09:53
Сергей Романчук - Редактор
Пушич может покинуть Шахтер, клуб нашел замену тренеру
Марино Пушич во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"
Сергей Романчук - Редактор

Донецкий "Шахтер" снова потерял очки в матче чемпионата Украины. "Горняки" серьезно отстают от первого места в турнирной таблице. 

"Шахтер" уже начал искать замену Марино Пушичу, сообщает News Now

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В восьмом туре украинской Премьер-лиги "Шахтер" не сумел обыграть на выезде "Верес" (1:1). За семь матчей в нынешнем сезоне действующий победитель национального первенства одержал всего четыре победы при двух поражениях. Команда Марино Пушича занимает четвертое место в турнирной таблице и отстает от "Динамо" на шесть баллов. 

Игор Тудор
Хорватский тренер Игор Тудор. Фото: instagram.com/igotudor/

Кто может заменить Пушича в "Шахтере" 

Клуб не комментирует возможность замены главного тренера, однако журналисты не сомневаются, что в ближайшее время этот процесс может быть запущен. Уже известно, кто должен возглавить украинскую команду. 

Речь идет о хорватском тренере Игоре Тудоре, который после ухода из "Лацио" летом 2024 года находится без работы. Ранее он работал во французском "Марселе" и итальянской "Вероне", а также был ассистентом главного тренера "Ювентуса". 

У Пушича есть время до конца октября для того, чтобы наладить результаты "Шахтера". Свой следующий матч "горняки" сыграют второго октября против итальянской "Аталанты" в Лиге чемпионов. 

Напомним, киевское "Динамо" добилось очередной убедительной победы в УПЛ. 

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин получит выгодное предложение от английского клуба. 

спорт футбол ФК Шахтер тренер Марино Пушич

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