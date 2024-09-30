Пушич может покинуть Шахтер, клуб нашел замену тренеру

Пушич может покинуть Шахтер — кто возглавит донецкую команду
Донецкий "Шахтер" снова потерял очки в матче чемпионата Украины. "Горняки" серьезно отстают от первого места в турнирной таблице.
"Шахтер" уже начал искать замену Марино Пушичу, сообщает News Now.
В восьмом туре украинской Премьер-лиги "Шахтер" не сумел обыграть на выезде "Верес" (1:1). За семь матчей в нынешнем сезоне действующий победитель национального первенства одержал всего четыре победы при двух поражениях. Команда Марино Пушича занимает четвертое место в турнирной таблице и отстает от "Динамо" на шесть баллов.
Кто может заменить Пушича в "Шахтере"
Клуб не комментирует возможность замены главного тренера, однако журналисты не сомневаются, что в ближайшее время этот процесс может быть запущен. Уже известно, кто должен возглавить украинскую команду.
Речь идет о хорватском тренере Игоре Тудоре, который после ухода из "Лацио" летом 2024 года находится без работы. Ранее он работал во французском "Марселе" и итальянской "Вероне", а также был ассистентом главного тренера "Ювентуса".
У Пушича есть время до конца октября для того, чтобы наладить результаты "Шахтера". Свой следующий матч "горняки" сыграют второго октября против итальянской "Аталанты" в Лиге чемпионов.
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