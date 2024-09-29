Динамо разгромило Левый Берег в столичном дерби со счетом 3-0

Тарас Михавко открыл счет. Фото: "Динамо"

В Украинской премьер-лиге прошел восьмой тур. В Киеве состоялось первое столичное дерби между "Левым Берегом" и "Динамо".

Команда Александра Шовковского разгромила хозяев, сообщил портал Новини.LIVE.

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У "Динамо" мяч из центра поля и дебютный гол Рубчинского

"Динамо" удалось быстро забить мяч. На 8-й минуте после подачи углового с правого фланга мяч отскочил от голкипера к Михавку и тот в касание открыл счет.

Вскоре "Динамо" забило второй раз. После прострела Вивчаренко Ярмоленко отличился пяткой. Однако после ВАР судья отменил гол из-за офсайда у ветерана "Динамо".

Матч был тяжел для "Динамо", поскольку соперник хорошо защищался. Легче стало после 62-й минуты, когда вратарь хозяев выбил мяч в центр поля, где Бражко на ощупь забил красивый гол.

На 80-й минуте "Левый Берег" остался в меньшинстве, когда Самар получил вторую желтую карточку и покинул поле.

На 91-й минуте свой дебютный гол за "Динамо" забил Рубчинский, после отскока добивший мяч в левый нижний угол ворот.

Победа позволила "Динамо" подняться на первую позицию в турнирной таблице.

"Левый Берег" — "Динамо" — 0:3

Голы: Михавко, 8, Бражко, 62, Рубчинский, 90+1

"Левый Берег": Механив — Соколов, Акимов, Самар, Шаповал — Приходько, Дедух — М. Когут (И. Когут, 76), Синица, Галас (Войцеховский, 77) — Кобзарь (Семенов, 84).

"Динамо": Бущан — Караваев, Попов (Дячук, 89), Михавко (Беловар, 65), Овчаренко — Бражко (Михайленко, 72), Рубчинский — Ярмоленко (Кабаев, 46), Буяльский, Брагару (Волошин, 64) — Герреро.

Предупреждение: Самар, Акимов — Попов

Удаление: Самар, 80 (второе предупреждение).

Напомним, ранее в "Динамо" сообщили, насколько выбыл травмирован Брайан Себальос.

Виктор Леоненко ранее назвал самую главную проблему "Динамо" в Лиге чемпионов.