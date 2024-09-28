Динамо потеряло Себальоса на три недели из-за травмы бедра

В Динамо раскрыли информацию о сроках восстановления Себальоса
Киевское "Динамо" в матче Лиги Европы против "Лацио" потеряло центрального защитника Брайана Себальоса. Футболист травмировал заднюю поверхность бедра в первом тайме.
О характере повреждения и сроках восстановления сообщила пресс-служба киевлян.
Когда вернется Себальос
В "Динамо" сообщили, что Себальосу провели диагностику, которая подтвердила повреждение мышцы задней поверхности бедра.
Согласно с прогнозом врачей, 23-летний футболист должен восстановиться примерно за три недели.
Отметим, что в текущем сезоне колумбиец сыграл за "Динамо" в четырех матчах, в которых забил один гол. При этом Брайан не доиграл две игры из-за повреждений.
Себальос точно не сыграет 29 сентября с "Левым Берегом", 3 октября с "Хоффенхаймом", 6 октября с "Кривбассом", 19 октября с "Оболонью". Благодаря перерыву на международные матчи сборных футболист пропустит всего четыре матча.
Напомним, ранее эксперт Виктор Леоненко назвал главную проблему киевского "Динамо" в еврокубках.
Бывший тренер сборной Украины рассказал, чего "Динамо" добьется в Лиге Европы в текущем сезоне.
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