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Экс-тренер сборной Украины объяснил, чего Динамо добьется в Лиге Европы

27 сентября 2024 18:31
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Буряк дал прогноз на выступление Динамо в Лиге Европы
Футболисты "Динамо" во время матча с "Лацио". Фото: пресс-служба клуба
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк оценил шансы киевского "Динамо" на выход в плей-офф Лиги Европы. Эксперт отметил, что "бело-синие" давно не побеждали сильных соперников. 

Буряк объяснил, чего хочет от нынешнего состава "Динамо", сообщает Dynamo.kiev.ua

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"Динамо" начало выступления в основном этапе Лиги Европы с поражения от "Лацио" (0:3) в Гамбурге. Команда Александра Шовковского создала немало моментов у ворот соперника, но не сумела отличиться. 

Николай Шапаренко
Лидер "Динамо" Николай Шапаренко. Фото: пресс-служба клуба

Буряк рассказал, о чем мечтает 

Бывший футболист и тренер "Динамо" мечтает увидеть на бело-синих футболках третью звезду, которую киевская команда получит право носить после следующего титула в УПЛ. Сейчас на счету "Динамо" 29 чемпионских званий суммарно за победы в турнирах СССР и Украины. 

Леонид Буряк
Леонид Буряк на Конгрессе УАФ. Фото: УНИАН

Однако так же Буряк хочет, чтобы "Динамо" было конкурентноспособной командой в еврокубках. Тренер мечтает, чтобы нынешнее поколение футболистов оставило след в истории "Динамо". И для этого необходимо побеждать в Лиге Европы. 

"Перспективы мне оценить сложно, потому что у меня есть симпатия на адрес "Динамо". Ожидают обстоятельства внутри команды. Все структуры клуба работают на первую команду и достижения такого результата", — рассказал Буряк. 

В следующем матче Лиги Европы "Динамо" сыграет на выезде с немецким "Хоффенхаймом". Матч состоится третьего октября. 

Напомним, бывший футболист "Динамо" Виктор Цыганков готовится уйти из "Жироны" следующим летом. 

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко не получит вызов в сборную Украины на матчи Лиги Наций в октябре. 

спорт футбол Динамо Лига Европы Леонид Буряк

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