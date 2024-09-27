Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Екстренер збірної України пояснив, чого Динамо досягне в Лізі Європи arrow

Екстренер збірної України пояснив, чого Динамо досягне в Лізі Європи

27 вересня 2024 18:31
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Буряк дав прогноз на виступ Динамо у Лізі Європи
Футболісти "Динамо" під час матчу із "Лаціо". Фото: пресслужба клубу
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Колишній головний тренер збірної України Леонід Буряк оцінив шанси київського "Динамо" на вихід до плей-офф Ліги Європи. Експерт зазначив, що "біло-сині" давно не перемагали сильних суперників.

Буряк пояснив, чого хоче від нинішнього складу "Динамо", повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Читайте також:

"Динамо" розпочало виступ в основному етапі Ліги Європи з поразки від "Лаціо" (0:3) у Гамбурзі. Команда Олександра Шовковського створила чимало моментів біля воріт суперника, але не зуміла відзначитись.

Микола Шапаренко
Лідер "Динамо" Микола Шапаренко. Фото: пресслужба клубу

Буряк розповів, про що мріє

Колишній футболіст та тренер "Динамо" мріє побачити на біло-синіх футболках третю зірку, яку київська команда отримає право носити після наступного титулу в УПЛ. Зараз на рахунку "Динамо" 29 чемпіонських звань сумарно за перемоги у турнірах CPCP та України.

Леонід Буряк
Леонід Буряк на Конгресі УАФ. Фото: УНІАН

Однак Буряк хоче, щоб "Динамо" було конкурентною командою в єврокубках. Тренер мріє, щоби нинішнє покоління футболістів залишило слід в історії "Динамо". І для цього необхідно перемагати у Лізі Європи.

"Перспективи мені оцінити складно, тому що в мене є симпатія на адресу "Динамо". Очікують обставини всередині команди. Усі структури клубу працюють на першу команду та досягнення такого результату", — розповів Буряк.

У наступному матчі Ліги Європи "Динамо" зіграє на виїзді з німецьким "Хоффенхаймом". Матч відбудеться 3 жовтня.

Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Віктор Циганков готується піти з "Жирони" наступного літа.

Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко не отримає виклику до збірної України на матчі Ліги Націй у жовтні.

спорт футбол Динамо Ліга Європи Леонід Буряк

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:31 Конопля зізнався, як Ребров реагує на поразки збірної України

19:18 Федоров заявив, хто має коментувати закриття Telegram в Україні

19:03 Ексмера Житомира призначили главою Держагентства відновлення

18:54 У застосунку Резерв+ з'явиться сервіс рекрутингу — як це працюватиме

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Новина з відео

18:50 Що чекає на українців, які не отримали повістку поштою — адвокатка пояснила

18:45 Повернення в армію після СЗЧ — чи можна перейти в інший підрозділ

18:44 В Норвегії кільком біженцям з України відмовили у притулку — яка причина

18:33 Трамп похвалив позицію Зеленського під час спроби імпічменту в Конгресі

18:14 Зеленський і Трамп поділилися своїми очікуваннями від зустрічі

19:31 Конопля зізнався, як Ребров реагує на поразки збірної України

19:18 Федоров заявив, хто має коментувати закриття Telegram в Україні

19:03 Ексмера Житомира призначили главою Держагентства відновлення

18:54 У застосунку Резерв+ з'явиться сервіс рекрутингу — як це працюватиме

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Новина з відео

18:50 Що чекає на українців, які не отримали повістку поштою — адвокатка пояснила

18:45 Повернення в армію після СЗЧ — чи можна перейти в інший підрозділ

18:44 В Норвегії кільком біженцям з України відмовили у притулку — яка причина

18:33 Трамп похвалив позицію Зеленського під час спроби імпічменту в Конгресі

18:14 Зеленський і Трамп поділилися своїми очікуваннями від зустрічі

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Text

18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Text

17:50 Заява Польщі щодо атаки РФ на українські АЕС і зброя від США — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації