Буряк дав прогноз на виступ Динамо у Лізі Європи

Футболісти "Динамо" під час матчу із "Лаціо". Фото: пресслужба клубу

Колишній головний тренер збірної України Леонід Буряк оцінив шанси київського "Динамо" на вихід до плей-офф Ліги Європи. Експерт зазначив, що "біло-сині" давно не перемагали сильних суперників.

Буряк пояснив, чого хоче від нинішнього складу "Динамо", повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Читайте також:

"Динамо" розпочало виступ в основному етапі Ліги Європи з поразки від "Лаціо" (0:3) у Гамбурзі. Команда Олександра Шовковського створила чимало моментів біля воріт суперника, але не зуміла відзначитись.

Лідер "Динамо" Микола Шапаренко. Фото: пресслужба клубу

Буряк розповів, про що мріє

Колишній футболіст та тренер "Динамо" мріє побачити на біло-синіх футболках третю зірку, яку київська команда отримає право носити після наступного титулу в УПЛ. Зараз на рахунку "Динамо" 29 чемпіонських звань сумарно за перемоги у турнірах CPCP та України.

Леонід Буряк на Конгресі УАФ. Фото: УНІАН

Однак Буряк хоче, щоб "Динамо" було конкурентною командою в єврокубках. Тренер мріє, щоби нинішнє покоління футболістів залишило слід в історії "Динамо". І для цього необхідно перемагати у Лізі Європи.

"Перспективи мені оцінити складно, тому що в мене є симпатія на адресу "Динамо". Очікують обставини всередині команди. Усі структури клубу працюють на першу команду та досягнення такого результату", — розповів Буряк.

У наступному матчі Ліги Європи "Динамо" зіграє на виїзді з німецьким "Хоффенхаймом". Матч відбудеться 3 жовтня.

Нагадаємо, колишній футболіст "Динамо" Віктор Циганков готується піти з "Жирони" наступного літа.

Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко не отримає виклику до збірної України на матчі Ліги Націй у жовтні.