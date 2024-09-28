Динамо втратило Себальйоса на три тижні через травму стегна

Брайан Себальйос. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" у матчі Ліги Європи проти "Лаціо" втратило центрального захисника Брайана Себальйоса. Футболіст травмував задню поверхню стегна у першому таймі.

Про характер пошкодження та терміни відновлення повідомила пресслужба киян.

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Брайан Себальйос. Фото: "Динамо"

Коли повернеться Себальйос

У "Динамо" повідомили, що Себальйосу провели діагностику, яка підтвердила пошкодження м'яза задньої поверхні стегна.

Згідно з прогнозом лікарів, 23-річний футболіст має відновитись приблизно за три тижні.

Зазначимо, що цього сезону колумбієць зіграв за "Динамо" у чотирьох матчах, у яких забив один гол. Браян не дограв дві гри через пошкодження.

Себальйос точно не зіграє 29 вересня з "Лівим Берегом", 3 жовтня з "Хофенхаймом", 6 жовтня з "Кривбасом", 19 жовтня з "Оболонню". Завдяки перерві на міжнародні матчі збірних футболіст пропустить лише чотири матчі.

Нагадаємо, раніше експерт Віктор Леоненко назвав головну проблему київського "Динамо" у єврокубках.

Колишній тренер збірної України розповів, чого "Динамо" досягне в Лізі Європи цього сезону.