Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Леоненко назвав головну проблему Динамо у єврокубках arrow

Леоненко назвав головну проблему Динамо у єврокубках

27 вересня 2024 19:04
Сергій Романчук - Редактор
Леоненко розкритикував Динамо через проблеми в обороні та атаці
Тренер Олександр Шовковський та Олег Гусєв. Фото: пресслужба "Динамо"
Сергій Романчук - Редактор

Колишній форвард збірної України Віктор Леоненко оцінив гру київського "Динамо" у першому матчі Ліги Європи. Підопічні Олександра Шовковського з розгромним рахунком 0:3 програли римському "Лаціо".

Леоненко вважає, що у грі "Динамо" довгі роки нічого не змінюється, повідомляє "Футбол 24".

Читайте також:

Віктор Леоненко порівняв гру "Динамо" з командою зразка 1990-х років, в якій виступав як форвард. Він вважає, що з того часу нічого не змінилося. На думку Леоненка, є лише один виняток: та команда вміла створювати моменти, а нинішньої цієї навички не вистачає.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Леоненко не чекає від "Динамо" успіхів

Колишній футболіст вважає не розв'язаною проблемою те, що підопічні Олександра Шовковського не можуть вийти на ударну позицію. У матчі з "Лаціо" по воротах суперника били Андрій Ярмоленко та Володимир Бражко, а в решті захисники римської команди тримали киян у районі центру поля.

Віктор Леоненко
Віктор Леоненко на стадіоні Фото: УНІАН

Леоненко вважає, що між футболістами "Динамо" та "Лаціо" є суттєва різниця. Італійські гравці працюють в один дотик, швидко приймають рішення і можуть вирішити результат поєдинку лише за кілька атак. Водночас "Динамо" має серйозні проблеми не тільки в атаці, а й в обороні.

"Шкода Бущана. Його ворота буквально розстрілювали. Він там нічого не міг зробити. Коли міг врятувати команду, то потяг непростий удар у нижній кут", — пояснив Леоненко.

"Динамо" зіграє наступний матч у Лізі Європи проти "Хоффенхайму" на виїзді третього жовтня.

Нагадаємо, експівзахисник "Динамо" Віктор Циганков опинився на межі відходу з "Жирони" через проблеми клубу.

У капітан збірної України Андрій Ярмоленко не отримає виклику до національної команди на матчі з Грузією та Чехією.

спорт футбол Динамо Ліга Європи Віктор Леоненко

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:31 Конопля зізнався, як Ребров реагує на поразки збірної України

19:18 Федоров заявив, хто має коментувати закриття Telegram в Україні

19:03 Ексмера Житомира призначили главою Держагентства відновлення

18:54 У застосунку Резерв+ з'явиться сервіс рекрутингу — як це працюватиме

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Новина з відео

18:50 Що чекає на українців, які не отримали повістку поштою — адвокатка пояснила

18:45 Повернення в армію після СЗЧ — чи можна перейти в інший підрозділ

18:44 В Норвегії кільком біженцям з України відмовили у притулку — яка причина

18:33 Трамп похвалив позицію Зеленського під час спроби імпічменту в Конгресі

18:14 Зеленський і Трамп поділилися своїми очікуваннями від зустрічі

19:31 Конопля зізнався, як Ребров реагує на поразки збірної України

19:18 Федоров заявив, хто має коментувати закриття Telegram в Україні

19:03 Ексмера Житомира призначили главою Держагентства відновлення

18:54 У застосунку Резерв+ з'явиться сервіс рекрутингу — як це працюватиме

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Новина з відео

18:50 Що чекає на українців, які не отримали повістку поштою — адвокатка пояснила

18:45 Повернення в армію після СЗЧ — чи можна перейти в інший підрозділ

18:44 В Норвегії кільком біженцям з України відмовили у притулку — яка причина

18:33 Трамп похвалив позицію Зеленського під час спроби імпічменту в Конгресі

18:14 Зеленський і Трамп поділилися своїми очікуваннями від зустрічі

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Text

18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Text

17:50 Заява Польщі щодо атаки РФ на українські АЕС і зброя від США — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації