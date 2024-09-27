Леоненко розкритикував Динамо через проблеми в обороні та атаці

Тренер Олександр Шовковський та Олег Гусєв. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній форвард збірної України Віктор Леоненко оцінив гру київського "Динамо" у першому матчі Ліги Європи. Підопічні Олександра Шовковського з розгромним рахунком 0:3 програли римському "Лаціо".

Леоненко вважає, що у грі "Динамо" довгі роки нічого не змінюється, повідомляє "Футбол 24".

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Віктор Леоненко порівняв гру "Динамо" з командою зразка 1990-х років, в якій виступав як форвард. Він вважає, що з того часу нічого не змінилося. На думку Леоненка, є лише один виняток: та команда вміла створювати моменти, а нинішньої цієї навички не вистачає.

Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Леоненко не чекає від "Динамо" успіхів

Колишній футболіст вважає не розв'язаною проблемою те, що підопічні Олександра Шовковського не можуть вийти на ударну позицію. У матчі з "Лаціо" по воротах суперника били Андрій Ярмоленко та Володимир Бражко, а в решті захисники римської команди тримали киян у районі центру поля.

Віктор Леоненко на стадіоні Фото: УНІАН

Леоненко вважає, що між футболістами "Динамо" та "Лаціо" є суттєва різниця. Італійські гравці працюють в один дотик, швидко приймають рішення і можуть вирішити результат поєдинку лише за кілька атак. Водночас "Динамо" має серйозні проблеми не тільки в атаці, а й в обороні.

"Шкода Бущана. Його ворота буквально розстрілювали. Він там нічого не міг зробити. Коли міг врятувати команду, то потяг непростий удар у нижній кут", — пояснив Леоненко.

"Динамо" зіграє наступний матч у Лізі Європи проти "Хоффенхайму" на виїзді третього жовтня.

Нагадаємо, експівзахисник "Динамо" Віктор Циганков опинився на межі відходу з "Жирони" через проблеми клубу.

У капітан збірної України Андрій Ярмоленко не отримає виклику до національної команди на матчі з Грузією та Чехією.