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Леоненко назвал главную проблему Динамо в еврокубках

27 сентября 2024 19:04
Сергей Романчук - Редактор
Леоненко раскритиковал Динамо из-за проблем в обороне и атаке
Тренер Александр Шовковский и Олег Гусев. Фото: пресс-служба "Динамо"
Сергей Романчук - Редактор

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко оценил игру киевского "Динамо" в первом матче Лиги Европы. Подопечные Александра Шовковского с разгромным счетом 0:3 проиграли римскому "Лацио".

Леоненко считает, что в игре "Динамо" долгие годы ничего не меняется, сообщает "Футбол 24". 

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Виктор Леоненко сравнил игру "Динамо" с командой образца 1990-х годов, в которой выступал в качестве форварда. Он считает, что с того времени ничего не изменилось. По мнению Леоненко, есть лишь одно исключение: та команда умела создавать моменты, а нынешней этого навыка не хватает. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Леоненко не ждет от "Динамо" успехов 

Бывший футболист считает нерешенной проблемой то, что подопечные Александра Шовковского не могут выйти на ударную позицию. В матче с "Лацио" по воротам соперника били Андрей Ярмоленко и Владимир Бражко, а в остальном защитники римской команды держали киевлян в районе центра поля. 

Виктор Леоненко
Виктор Леоненко на стадионе. Фото: УНИАН

Леоненко считает, что между футболистами "Динамо" и "Лацио" есть существенная разница. Итальянские игроки работают в одном касание, быстро принимают решения и могут решить исход поединка всего за несколько атак. В то же время "Динамо" испытывает серьезные проблемы не только в атаке, но и в обороне. 

"Обидно за Бущана. Его ворота буквально расстреливали. Он там ничего не мог сделать. Когда мог спасти команду, то потянул непростой удар в нижний угол", — объяснил Леоненко. 

"Динамо" сыграет следующий матч в Лиге Европы против "Хоффенхайма" на выезде третьего октября. 

Напомним, экс-полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков оказался на грани ухода из "Жироны" из-за проблем клуба. 

В капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко не получит вызов в национальную команду на матчи с Грузией и Чехией. 

спорт футбол Динамо Лига Европы Виктор Леоненко

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