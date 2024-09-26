Себальос із Динамо вибув на три тижні після травми у грі з Лаціо

Брайан Себальос. Фото: "Динамо" Київ

У матчі першого туру основного раунду Ліги Європи київське "Динамо" програло "Лаціо" з рахунком 0:3. У першому таймі проти римлян травму зазнав центральний захисник української команди Браян Себальйос.

Після матчу про характер травми розповів спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

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Брайан Себальйос. Фото: "Динамо" Київ

Скільки пропустить Себальйос

Бабелюк пояснив, що Себальйос травмував задню поверхню стегна. Ця травма зазвичай виникає через розрив м'яза під час спринту або різку зміну напрямку руху.

Лікар вважає, що очікуваний термін відновлення після такої травми становить щонайменше три тижні.

Також лікар висловив подив щодо роботи лікарів "Динамо", які на полі заморозили травмовану частину ноги.

"Зрозуміло, що м'яз, зрозуміло, що болить, але на даному етапі гравець повинен відчувати, де і як його болить, щоб провести самодіагностику, а також відчувати ногу і не нашкодити собі. Незрозуміло навіщо бентежити ногу на газоні".

А ось крига на пошкоджену ділянку після діагностики поза полем — тут залік", — написав Бабелюк.

Нагадаємо, після матчу з "Лаціо" з критикою на "Динамо" висловився їхній колишній тренер Олександр Хацкевич.

Артем Мілевський лише з нецензурними словами висловився про матч "Динамо" проти "Лаціо".