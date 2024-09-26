Хацкевич розкритикував Динамо за поразку від Лаціо у Лізі Європи

Олександр Хацкевич. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" розпочало футбольний сезон у Лізі Європи з розгромної поразки від римського "Лаціо". Після матчу гравці та тренерський штаб киян отримали порцію критики від різних джерел.

Одним із критиків був колишній головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич у коментарі "Українському футболу".

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Хацкевич розкритикував "Динамо"

За словами Хацкевича, результат та враження від гри залишилися негативними. Тренер вважає, що футболісти мають розуміти необхідність грати у Лізі Європи на вищих швидкостях, ніж у чемпіонаті України.

Білоруський фахівець вважає, що приймати рішення потрібно швидше, а діяти на полі організовано та якісно.

Також Хацкевич зазначив, що хоча "Динамо" контролювало м'яч у першому таймі, цього виявилося недостатньо. Команді не вистачило агресії та продуманості дій.

"У першому таймі "Динамо" володіло м'ячем. Проте ми їм пасик, вони нам голик. Контроль м'яча — це чудово, але треба бути агресивнішими, продумувати дії на крок уперед. І було помітно, що футболісти "Лаціо" швидше у кожному з епізодів, потужніші в єдиноборствах", — сказав Хацкевич.

Нагадаємо, раніше "Динамо" піддалося критиці іншого колишнього головного тренера Йожефа Сабо.

Після матчу Георгій Бущан пояснив причини поразки від "Лаціо" у Лізі Європи.