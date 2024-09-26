Хацкевич раскритиковал Динамо за поражение от Лацио в Лиге Европы

Александр Хацкевич. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" начало футбольный сезон в Лиге Европы с разгромного поражения от римского "Лацио". После матча игроки и тренерский штаб киевлян получили порцию критики от разных источников.

Одним из критиков был бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич в комментарии "Украинскому футболу".

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Хацкевич раскритиковал "Динамо"

По словам Хацкевича, результат и впечатления от игры остались негативными. Тренер считает, что футболисты должны понимать необходимость играть в Лиге Европы на более высоких скоростях, чем в чемпионате Украины.

Белорусский специалист считает, что принимать решения нужно быстрее, а действовать на поле организованно и качественно.

Также Хацкевич отметил, что, хотя "Динамо" контролировало мяч в первом тайме, этого оказалось недостаточно. Команде не хватило агрессии и продуманности действий.

"В первом тайме "Динамо" владело мячом. Однако мы им пасик, они нам голик. Контроль мяча — это отлично, но надо быть более агрессивными, продумывать действия на шаг вперед. И было заметно, что футболисты "Лацио" быстрее в каждом из эпизодов, более мощные в единоборствах", — сказал Хацкевич.

Напомним, ранее "Динамо" подверглось критике другого бывшего главного тренера Йожефа Сабо.

После матча Георгий Бущан объяснил причины поражения от "Лацио" в Лиге Европы.