Бущан назвал главную проблему Динамо в еврокубках

Георгий Бущан в матче против "Лацио". Фото: Reuters/Cathrin Mueller

Голкипер Георгий Бущан несколько раз спас киевское "Динамо" в матче Лиги Европы с "Лацио". Однако подопечные Александра Шовковского пропустили три гола и проиграли противостояние.

Бущан назвал причины поражения "Динамо" в интервью Megogo.

Читайте также:

Киевляне пропустили первый гол в Гамбурге уже на четвертой минуте поединка. Георгий Бущан признал, что быстрый мяч повлиял на ход матча, а вот травма Брайана Себальоса стала рабочим моментом и ничего на поле не изменила.

Бущан во время дуэли с Педро. Фото: Reuters/Cathrin Mueller

Почему "Лацио" разгромил "Динамо"

Вратарь киевской команды заявил, что судьбу таких поединков решают эпизоды. Сильные соперники вроде "Лацио" или немецкого "Зальцбурга", с которым "Динамо" играло в квалификации Лиги чемпионов, реализуют любые моменты у ворот соперника. А вот киевлянам такого мастерства не хватило для того, чтобы не проиграть.

Бущан уверен в том, что "Динамо" сможет демонстрировать другие результаты, если продолжить играть в свой футбол. Киевляне могли забить в ворота "Лацио". Команде Шовковского необходимо работать над реализацией.

"Динамо" проведет матч второго тура в Лиге Европы на выезде третьего октября против немецкого "Хоффенхайма".

Напомним, полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко считает, что есть большая разница между украинской командой и "Лацио".

А испанская "Жирона" не стала предлагать контракт украинскому футболисту, который находился на просмотре в команде.