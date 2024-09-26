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Бущан пояснив причини розгрому Динамо від Лаціо у Лізі Європи

26 вересня 2024 11:11
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Бущан назвав головну проблему Динамо у єврокубках
Георгій Бущан у матчі проти "Лаціо". Фото: Reuters/Cathrin Mueller
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Голкіпер Георгій Бущан декілька разів врятував київське "Динамо" у матчі Ліги Європи з "Лаціо". Проте підопічні Олександра Шовковського пропустили три голи та програли протистояння.

Бущан назвав причини поразки "Динамо" в інтерв'ю Megogo.

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Кияни пропустили перший гол у Гамбурзі вже на четвертій хвилині поєдинку. Георгій Бущан визнав, що швидкий м'яч вплинув на перебіг матчу, а от травма Браяна Себальоса стала робочим моментом і нічого не змінила на поле.

Георгій Бущан
Бущан під час дуелі з Педро. Фото: Reuters/Cathrin Mueller

Чому "Лаціо" розгромив "Динамо"

Воротар київської команди заявив, що долю таких поєдинків вирішують епізоди. Сильні суперники на кшталт "Лаціо" чи німецького "Зальцбурга", з яким "Динамо" грало у кваліфікації Ліги чемпіонів, реалізують будь-які моменти біля воріт суперника. А от киянам такої майстерності не вистачило для того, щоби не програти.

Бущан упевнений, що "Динамо" зможе демонструвати інші результати, якщо продовжити грати у свій футбол. Кияни могли забити у ворота "Лаціо". Команді Шовковського потрібно працювати над реалізацією.

"Динамо" проведе матч другого туру у Лізі Європи на виїзді третього жовтня проти німецького "Хоффенхайма".

Нагадаємо, півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко вважає, що є велика різниця між українською командою та "Лаціо".

А іспанська "Жирона" не почала пропонувати контракт українському футболістові, який перебував на перегляді в команді.

спорт футбол Динамо Ліга Європи Георгій Бущан Лаціо

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