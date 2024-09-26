Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Сабо раскритиковал судейство и Динамо после поражения от Лацио arrow

Сабо раскритиковал судейство и Динамо после поражения от Лацио

26 сентября 2024 12:51
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Сабо раскритиковал судейство и Динамо после поражения от Лацио
Тренер Александр Шовковский недоволен игрой своей команды. Фото: Reuters/Cathrin Mueller
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением от поражения "Динамо" в матче с "Лацио". Киевляне пропустили от соперника из Италии три безответных гола.

Сабо назвал причины фиаско подопечных Александра Шовковского в интервью "Спорт-Экспресс в Украине". 

Читайте также:

"Динамо" провело весь матч с "Лацио" в атаках, но не сумело забить ни одного гола. Футболисты римской команды реализовали почти все моменты у ворот Александра Шовковского. 

Тарас Михавко
Защитник "Динамо" Тарас Михавко в матче против "Лацио". Фото: Reuters/Cathrin Mueller

Йожеф Сабо признался, что у него не выдержали нервы во время просмотра матча, и эксперт выключил трансляцию на несколько минут. Он досмотрел матч и отметил низкое качество судейства. Сабо заявил, что Романьоли тоже надо было удалять с поля, поскольку его нарушение правил было таким же, как у Брагару. 

Сабо раскритиковал "Динамо" 

Бывший тренер сборной Украины считает, что у команды Александра Шовковского нет сильных полузащитников, а без качественных исполнителей в средней линии "Динамо" обречено на поражения в Европе. 

"Результат закономерен. Что показало "Динамо"? Ну, держало мяч временами, но где? На своей половине поля! И толку? У "Лацио" значительно лучше, практически идеальная, реализация. А наши усилия пропали даром, хотя моменты были", — заявил Сабо. 

Эксперт принес извинения за критику и поблагодарил Александра Шовковского за работу с командой. Сабо отметил, что с игроками "Динамо" надо много заниматься, чтобы они были в состоянии конкурировать с сильными соперниками. 

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный может стать футболистом итальянского топ-клуба. 

Испанская "Жирона" отказалась подписывать контракт с украинским футболистом, который был в команде на просмотре. 

спорт футбол Динамо Лига Европы Александр Шовковский Йожеф Сабо

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:03 Ночи становятся холоднее — прогноз погоды в Харькове

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

12:47 Работа с бронью от мобилизации — какие вакансии предлагают в Одессе

12:44 На Львовщине судили мужчину за попытку перелезть через забор на границе

12:40 Бойцы ССО высадили в воздух российскую бронетехнику и гаубицы — видео

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

12:36 Хотел уничтожить авто ВСУ — на Закарпатье задержали поджигателя

12:33 Российский дрон пролетел над очередной украинской АЭС

12:33 Пенсионный фонд выплатил меньше денег украинцам в сентябре — детали

12:23 Германия предоставит Украине на восстановление энергетики 70 млн евро

12:16 Жена одесского нардепа во время войны приобрела элитное авто

13:03 Ночи становятся холоднее — прогноз погоды в Харькове

12:47 Работа с бронью от мобилизации — какие вакансии предлагают в Одессе

12:44 На Львовщине судили мужчину за попытку перелезть через забор на границе

12:40 Бойцы ССО высадили в воздух российскую бронетехнику и гаубицы — видео

12:36 Хотел уничтожить авто ВСУ — на Закарпатье задержали поджигателя

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

12:33 Российский дрон пролетел над очередной украинской АЭС

12:33 Пенсионный фонд выплатил меньше денег украинцам в сентябре — детали

12:23 Германия предоставит Украине на восстановление энергетики 70 млн евро

12:16 Жена одесского нардепа во время войны приобрела элитное авто

12:12 В Киевской области мужчина убил женщину из-за ревности — как его наказал суд

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Text

11:02 Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

Text

09:36 Юрист объяснил, от чего зависит размер выплат семьям погибших военных

Text

08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

25 сентября 2024
Text

21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

Text

17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Text

16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

13:01 Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

24 сентября 2024

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке