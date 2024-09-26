Сабо раскритиковал судейство и Динамо после поражения от Лацио

Тренер Александр Шовковский недоволен игрой своей команды. Фото: Reuters/Cathrin Mueller

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением от поражения "Динамо" в матче с "Лацио". Киевляне пропустили от соперника из Италии три безответных гола.

Сабо назвал причины фиаско подопечных Александра Шовковского в интервью "Спорт-Экспресс в Украине".

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"Динамо" провело весь матч с "Лацио" в атаках, но не сумело забить ни одного гола. Футболисты римской команды реализовали почти все моменты у ворот Александра Шовковского.

Защитник "Динамо" Тарас Михавко в матче против "Лацио". Фото: Reuters/Cathrin Mueller

Йожеф Сабо признался, что у него не выдержали нервы во время просмотра матча, и эксперт выключил трансляцию на несколько минут. Он досмотрел матч и отметил низкое качество судейства. Сабо заявил, что Романьоли тоже надо было удалять с поля, поскольку его нарушение правил было таким же, как у Брагару.

Сабо раскритиковал "Динамо"

Бывший тренер сборной Украины считает, что у команды Александра Шовковского нет сильных полузащитников, а без качественных исполнителей в средней линии "Динамо" обречено на поражения в Европе.

"Результат закономерен. Что показало "Динамо"? Ну, держало мяч временами, но где? На своей половине поля! И толку? У "Лацио" значительно лучше, практически идеальная, реализация. А наши усилия пропали даром, хотя моменты были", — заявил Сабо.

Эксперт принес извинения за критику и поблагодарил Александра Шовковского за работу с командой. Сабо отметил, что с игроками "Динамо" надо много заниматься, чтобы они были в состоянии конкурировать с сильными соперниками.

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный может стать футболистом итальянского топ-клуба.

Испанская "Жирона" отказалась подписывать контракт с украинским футболистом, который был в команде на просмотре.